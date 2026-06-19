La AJE de Pontevedra inicia una nueva etapa con Carlos Fontán al frente y foco en la digitalización
Los principales representantes de la patronal gallega arropan a la nueva directiva, que se presentó esta mañana en Afundación
Los Premios Xoven Empresario de AJE se entregarán este año en Cerdedo Cotobade con la idea de reforzar la implementación en el territorio
La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra abre desde este viernes una nueva etapa con la toma de posesión de su junta directiva, capitaneada por Carlos Fontán. La puesta de largo de este nuevo equipo ha tenido lugar esta mañana en la sede de Afundación, en un acto que ha servido para escenificar el respaldo unánime del tejido económico e institucional de la provincia y de Galicia. Carlos Fontán estuvo arropado por el delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, así como por representantes de las principales organizaciones empresariales de la comunidad, entre los que destacaron el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Viéites, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, además de directivos de la Cámara de Comercio, Aempe, y APE.
Representantes públicos como los concejales Iván Puentes y Silvia Junco, el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, y directivos de empresas también se sumaron al debut de esta andadura en la que Fontán estará acompañado por José Ramón Vila Espiño (vicepresidente), Ceferino Nogueira Martínez (tesorero), Alicia Devesa Couto (secretaria), y Valeria Giráldez Rodríguez e Iago González Barbeito como vocales.
El nuevo presidente de los jóvenes empresarios ha situado la inspiración y el apoyo directo al emprendedor en el centro de los objetivos para su mandato de cuatro años. Carlos Fontán expuso sus dinámicas de trabajo orientadas a demostrar que la provincia de Pontevedra es un territorio idóneo para crear empresas, generar empleo y consolidar proyectos de vida sin necesidad de emigrar. El nuevo líder de AJE abogó por un plan estratégico centrado en la digitalización, la sostenibilidad y la captación de talento, con el propósito de servir de estímulo y acompañamiento a quienes deciden dar el paso de emprender en el contexto económico actual.
Fontán insistió en que su hoja de ruta no se limitará a la teoría, sino a un trabajo de campo diario, y avanzó las líneas maestras de su proyecto señalando los retos inminentes: crecer como asociación, es decir, llegar a más empresas; conseguir una mayor participación de los socios; convertir a AJE «en una auténtica plataforma de crecimiento empresarial», consolidando su posición como referente en el entorno; situarla como espacio de conexión entre los emprendedores y la administración y en general reforzar la implementación en el territorio.
Fontán señaló los retos inminentes: crecer como asociación, es decir, llegar a más empresas; conseguir una mayor participación de los socios; convertir a AJE «en una auténtica plataforma de crecimiento empresarial», consolidando su posición como referente en el entorno; situarla como espacio de conexión entre los emprendedores y la administración y en general reforzar la implementación en el territorio
A fin de afianzar esta presencia avanzó que los Premios Xoven Empresario de AJE se entregarán este año en Cerdedo Cotobade, antes de referirse al importante peso del emprendimiento rural en Galicia.
El respaldo de la patronal gallega llegó de la mano de Juan Manuel Viéites, quien tendió la mano al nuevo equipo y reivindicó que los jóvenes empresarios no deben ser vistos como una promesa de futuro, sino como una realidad del presente que ya sostiene el tejido productivo y genera empleo. El presidente de la CEG insistió en que el relevo generacional es una oportunidad para incorporar nuevas ideas, capacidades y liderazgos ante desafíos globales como la empleabilidad, la transformación digital y la apertura de nuevos mercados, donde herramientas como el Programa Retorno de la Xunta juegan un papel destacado.
«Los jóvenes empresarios no deben ser posibilidades solamente como empresarios del futuro, son empresarios del presente», remarcó Viéitez, quien defendió el asociacionismo frente a visiones individualistas y la importancia de la colaboración público-privada. En este sentido, concluyó de forma contundente: «El empresario es la solución y no el problema. Siempre digo que somos los que crean riqueza y empleo en los territorios».
«Sin empresas no hay estado de bienestar»
El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, analizó el significado profundo del relevo al frente de AJE, una organización a la que definió como la continuación natural de la propia CEP y la cantera de la Pontevedra empresarial del mañana. Cebreiro ensalzó el valor del asociacionismo como un espacio clave donde debatir, influir y participar en las mesas de diálogo donde se toman las decisiones estratégicas, utilizando el símil de una partida de cartas para recordar que los cambios se logran sentándose a la mesa y aportando: «Como se dice en las partidas de cartas, los que están fuera son de madera. Y las figuras de madera, por mucho que protesten desde la estantería, difícilmente pueden jugar la partida. La mejor forma de cambiar las cosas nunca ha sido mirar desde fuera, sino sentarse a la mesa, participar y construir todos juntos».
Durante su intervención, el líder provincial recordó la exigencia y el sacrificio personal que implica asumir la gestión de estas entidades, restando horas a las familias y a los propios negocios en tiempos de presión normativa e incertidumbre jurídica. Finalmente, subrayó la función social del tejido empresarial, señalando de forma categórica el papel de los emprendedores en la sociedad civil: «Hemos de tener siempre presente que somos la parte fundamental e imprescindible para generar riqueza, empleo y bienestar. Y con esto, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sin empresas no hay estado de bienestar posible».
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