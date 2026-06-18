Sanxenxo acoge la cuarta edición de Costa Feira con más de una decena de conciertos en julio y agosto

Sanxenxo volverá a convertirse este verano en uno de los grandes epicentros de la música en directo en Galicia con la celebración de la cuarta edición de Costa Feira. El ciclo musical, que cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia a través de los Concertos do Xacobeo, ofrecerá más de una decena de citas y propuestas sonoras entre los meses de julio y agosto en el recinto del Polígono de Nantes.

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, participó esta mañana en la presentación oficial de la programación de un evento que ha logrado consolidarse en pocos años como una de las grandes citas estivales de las Rías Baixas y como uno de los festivales boutique de referencia en la comunidad. De cara a esta nueva edición, la organización maneja una previsión de asistencia que supera los 60.000 espectadores a lo largo de los diferentes conciertos que se desarrollarán desde el 24 de julio hasta el 22 de agosto.

Durante la puesta de largo del festival, Gómez Román destacó el papel estratégico de los Concertos do Xacobeo como una herramienta para impulsar la cultura y el turismo en Galicia, dinamizando el territorio y atrayendo visitantes. En este sentido, el comisario recordó que la marca autonómica apoya de manera directa más de 40 conciertos y festivales en la provincia de Pontevedra, entre los que se incluye la docena de propuestas que integran el cartel de Costa Feira para este verano.

Desde su nacimiento en 2023, Costa Feira ha experimentado un rápido crecimiento que lo sitúa como un motor económico y turístico imprescindible para las Rías Baixas. Sus responsables destacan modelo de programación, distribuido a lo largo de varias semanas, contribuye a complementar la oferta estival de Sanxenxo de forma sostenida. Según los datos de la organización, el evento genera más de 300 puestos de trabajo directos y ejerce un fuerte impacto en la hostelería, el comercio y el turismo local. Además, cerca del 90% de los proveedores y trabajadores del festival pertenecen al entorno, mientras que los espacios de restauración están gestionados por negocios de la zona.

La programación de este año está diseñada para abarcar públicos muy diversos y diferentes estilos. El ciclo arrancará el 24 de julio con la sesión Wake Up! in Costa Feira y reservará un protagonismo especial para el género urbano con las citas de Electrolatino los días 28 de julio y 4, 11 y 18 de agosto, donde actuarán nombres como Henry Méndez, Danny Romero, Jose de Rico, Anthony & Yeigo, Jay Santos, Marc Magán o Mar Lucas.

Reservará un protagonismo especial para el género urbano con las citas de Electrolatino los días 28 de julio y 4, 11 y 18 de agosto, donde actuarán nombres como Henry Méndez, Danny Romero, Jose de Rico, Anthony & Yeigo, Jay Santos, Marc Magán o Mar Lucas

El cartel de grandes directos se completará con las actuaciones de Xavibo (30 de julio), el referente internacional Nicky Jam (3 de agosto), Delaossa (8 de agosto) y el rock clásico de Loquillo (10 de agosto). Asimismo, el 13 de agosto llegará el turno de Pop á Feira, una propuesta que reúne a varios de los artistas con mayor tirón entre el público joven como Inazio, Íñigo Quintero, Mälmo 040 y Pavlenha. Las últimas fechas del ciclo estarán protagonizadas por Rusowsky (15 de agosto), Taburete (20 de agosto) y la fiesta de cierre Molan los 2000 Reggaeton (22 de agosto). De forma complementaria, el recinto habilitará "Bulla", un espacio nocturno especializado en música electrónica con sesiones de DJs nacionales e internacionales que abrirá sus puertas durante ocho jornadas específicas a lo largo de todo el mes de agosto.

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Esta iniciativa se engloba dentro de la estrategia de la Xunta de Galicia para situar a la comunidad como destino turístico de grandes eventos a través de los Concertos do Xacobeo, un programa amplio y plural impulsado por Turismo de Galicia. Esta apuesta por la calidad y la diversidad traerá a Galicia, entre enero y diciembre de este 2026, a más de 800 artistas internacionales, nacionales y gallegos de todos los géneros. Hasta el momento, la marca incluye más de 100 eventos repartidos por las cuatro provincias (48 en A Coruña, 44 en Pontevedra, 16 en Ourense y 8 en Lugo), logrando un mapa sonoro que busca desestacionalizar la actividad cultural y turística durante los doce meses del año.