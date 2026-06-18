Prisión provisional y orden de alejamiento para el detenido por agredir a su expareja y huir con su bebé en Ponte Caldelas

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra, plaza 3, ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre de 43 años detenido este mismo jueves por la Guardia Civil tras permanecer fugado desde el martes después de, presuntamente, agredir a su expareja y huir con el bebé de ambos en Ponte Caldelas.

El arrestado entra en prisión por dos requisitorias previas de ingreso en la cárcel derivadas de condenas antiguas, una de ellas de once meses por un delito de lesiones en el ámbito familiar y otra de seis meses por un delito no especificado. Además, hoy mismo ha sido condenado en un juicio rápido a cuatro meses de cárcel por un delito contra la seguridad vial, al conducir sin carné. El hombre reconoció los hechos y es reincidente.

Al acordarse su ingreso en prisión por esas causas, la magistrada no ha decretado prisión provisional por los hechos recientes investigados, al entender que, dada su actual situación penitenciaria, no existe en este momento riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. No obstante, el hombre continúa investigado por maltrato habitual, tres delitos de lesiones, amenazas y coacciones.

Guardia Civil

En el auto, la jueza advierte de que, en caso de que el investigado saliese de prisión, sí aprecia riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de comisión de nuevos delitos contra la víctima. Por ese motivo, solicita al centro penitenciario que le comunique cualquier eventual permiso que pudiera concedérsele, reservándose la posibilidad de adoptar nuevas medidas cautelares si abandonase la cárcel.

La magistrada también ha impuesto al investigado la prohibición de aproximarse y de comunicarse con su expareja y con su hijo mientras dure la tramitación de la causa.

Fugado un día y medio fugado

La Guardia Civil detuvo al hombre a las 08.09 horas de este jueves en la finca de la vivienda de la víctima, situada en la parroquia de Tourón, en Ponte Caldelas. El arresto se produjo después de un amplio operativo en el que participaron cuatro patrullas, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso de drones.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra antes de pasar a disposición de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra, en funciones de guardia y especializada en violencia sobre la mujer. Su comparecencia judicial se produjo tanto por los hechos recientes como por las requisitorias de ingreso en prisión que ya tenía vigentes por condenas impuestas por la sección penal pontevedresa, según concretó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La investigación se centra ahora en la agresión presuntamente cometida contra su expareja y en la huida con su hijo, de 13 meses.

Los hechos se remontan a la tarde del martes, alrededor de las 16.30 horas, cuando se activó la alerta en la parroquia de Tourón después de que un vecino encontrase a la mujer tendida en el suelo en el exterior de su vivienda. Según las primeras pesquisas, su expareja la habría agredido y posteriormente habría huido con el bebé de ambos hacia una zona de monte.

El menor fue localizado horas después sano y salvo en las inmediaciones de la casa rectoral, donde presuntamente lo había abandonado su padre. Tanto la mujer, que tuvo que ser atendida en un centro hospitalario, como el niño permanecieron bajo protección para garantizar su seguridad.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó el «extraordinario trabajo» desarrollado por la Guardia Civil durante las últimas horas en un operativo que calificó de complejo por haberse desarrollado en una zona forestal. En el dispositivo participaron, además de patrullas terrestres, un helicóptero, drones, perros de detección de personas, efectivos del Seprona y numerosos agentes desplegados sobre el terreno.