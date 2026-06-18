El pontevedrés César Portela recibe el Premio de Arquitectura Antonio Palacios

El arquitecto César Portela (Pontevedra, 1937) recibirá el Premio de Arquitectura en Piedra Antonio Palacios en el marco de Stonegal 2026, el gran encuentro internacional dedicado en exclusiva a la piedra natural. El galardón reconoce la excelencia en el diseño contemporáneo y reivindica el papel de la piedra natural como lenguaje arquitectónico estratégico.

La entrega del premio tendrá lugar hoy durante la StoneGala, una velada que se celebrará en el corazón de una cantera de granito de O Porriño y que reunirá a profesionales, instituciones y representantes del sector para reconocer a las personas, proyectos e iniciativas que impulsan el presente y el futuro de la arquitectura y la piedra natural.

Con este reconocimiento, Portela recoge el testigo del arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura, Premio Pritzker y galardonado en la primera edición de Stonegal, consolidando un palmarés que reúne a algunas de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

Nacido en Pontevedra en 1937, César Portela es una de las grandes referencias de la arquitectura española contemporánea. En 1999 recibió el Premio Nacional de Arquitectura por el edificio de la estación de autobuses de Córdoba y, en 2023, fue distinguido con la Medalla de Oro de la Arquitectura. Su trayectoria se ha caracterizado por una especial sensibilidad hacia el territorio, el paisaje y la memoria cultural de los lugares donde interviene.

A lo largo de su carrera, Portela ha desarrollado una obra marcada por la integración de la arquitectura en su entorno geográfico y cultural, con el granito y la piedra natural como elementos estructurales y expresivos. Entre sus proyectos más reconocidos figuran la sede central de Abanca en Pontevedra; el Museo del Mar de Galicia, en Vigo, proyectado junto a Aldo Rossi; la Domus de A Coruña, junto a Arata Isozaki; el Verbum - Casa de las Palabras, también en Vigo; o el Palacio de Congresos de A Coruña, desarrollado junto a Ricardo Bofill.

A estas obras de escala urbana se suman intervenciones profundamente vinculadas al paisaje, como el Faro de Punta Nariga, en Malpica de Bergantiños; el Cementerio de Finisterre; el Auditorio y Palacio de Congresos Mar de Vigo; o el Mercado de Abastos de Pontevedra. Todas ellas reflejan una arquitectura atenta al contexto y al uso de materiales capaces de dialogar con el territorio.

Stonegal 2026, escaparate internacional de la piedra natural

Stonegal celebra su segunda edición en el Instituto Ferial de Vigo, IFEVI, con el objetivo de consolidarse como el encuentro internacional de referencia para la industria de la piedra natural. El evento está promovido y organizado por Natural Stone Events y cuenta con la alianza estratégica del sector de la piedra natural de Galicia, líder en la producción de materiales como el granito y la pizarra.

La feria reune a más de 120 expositores directos y prevé superar los 6.000 profesionales, en un contexto de alta proyección exterior para la industria española de la piedra natural. El sector factura 2.735 millones de euros y registra una tasa media de exportación de entre el 75% y el 80% de su producción.

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Uno de los ejes principales de esta edición es el Summit «Arquitectura y Piedra», un foro de debate técnico y científico centrado en la viabilidad, el cálculo estructural y la sostenibilidad de la piedra natural en la edificación contemporánea. El programa cuenta con ponentes internacionales como Marisa Santamaría, Jean-Manuel Perraudin, Giuseppe Fallacara y Xavier Ferrés Padró.