Marcón se convierte en laboratorio de alta costura capilar con la visita del británico Dove Palmer

Durante tres días el Centro Cultural de Marcón se transformó en el epicentro donde se diseñó parte del futuro de la peluquería técnica. Sobre las cabezas de los maniquíes y las melenas de prueba no se buscaba un simple peinado de compromiso, sino la pureza matemática del trazo. El responsable de transformar este espacio vecinal en un laboratorio de alta costura capilar fue el británico Dove Palmer, un nombre que en el gremio se pronuncia con el respeto que se le dispensa a un profesional de prestigio.

Considerado el padre de algunos de los grandes maestros de la peluquería contemporánea, Palmer demostró su capacidad de convocatoria en una cita organizada con mimo por Manuel Novoa, importador de Scarecrow Pomade y artífice del evento.

Se prolongó durante intensas jornadas formativas y evidenció la necesidad de perfeccionamiento técnico de un sector que busca dignificar su oficio a través de la excelencia. Manuel Novoa, testigo directo del esfuerzo de los participantes, destacaba al cierre del encuentro la calidad de los contenidos impartidos y, de forma muy especial, «la oportunidad de compartir experiencias con compañeros y formadores de distintas regiones, en un ambiente marcado por el aprendizaje y la excelencia».

Hasta Marcón se desplazaron 44 profesionales y educadores llegados de Portugal, Madrid, Valladolid, Lleida, Valencia y Almería, incluyendo una delegación de la Academia Antonio Eloy de Málaga.

Dove Palmer en una demostración. / FdV

El curso se planteó como una inmersión rigurosa en el corte de precisión, desglosando las bases que diferencian un trabajo comercial de una obra de arte estructural. La primera sesión estuvo dedicada al corte de capas, centrándose en la creación de movimiento, textura y distribución del peso. El segundo día el reto subió de tono al abordar el corte de graduación para profundizar en la construcción de formas y volúmenes, dejando para la última jornada el dominio absoluto de las líneas y las siluetas, donde la precisión milimétrica y el control técnico fueron los auténticos protagonistas.

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Como bien apuntaba el organizador al hacer balance de estas jornadas, el interés que despierta la metodología de Dove Palmer entre quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones es innegable. Su enfoque técnico, basado en la comprensión profunda de la estructura y la forma, continúa siendo una referencia imprescindible dentro de la educación profesional. Con iniciativas de este calado, respaldadas por firmas comprometidas con el sector, la peluquería ha querido visibilizar que su camino hacia el futuro se escribe con rigor, geometría y una búsqueda constante de la perfección.