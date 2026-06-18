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Lidl desembarca en Poio con una tienda de 5,2 millones y 25 empleos

El supermercado abre mañana en la avenida Encoirados con 25 trabajadores, más de 1.520 metros cuadrados de sala de ventas, puntos de recarga eléctrica y paneles solares para autoconsumo

Poio estrena mañana su primer Lidl: 1.500 metros de tienda y 115 plazas de aparcamiento.

Poio estrena mañana su primer Lidl: 1.500 metros de tienda y 115 plazas de aparcamiento. / FdV

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H.D.

Poio

El primer supermercado Lidl de Poio abrirá mañana viernes sus puertas en el número 21 de la avenida Encoirados, tras una inversión de 5,2 millones de euros. El nuevo establecimiento contará con una plantilla de 25 trabajadores, una superficie de ventas de 1.521 metros cuadrados y 115 plazas de aparcamiento. El horario será de lunes a sábado, de 9.00 a 22.00 horas, de forma ininterrumpida.

La apertura refuerza la presencia de Lidl en la provincia de Pontevedra, donde la cadena alcanza ya los 19 establecimientos repartidos en 14 municipios. En Galicia, la tienda de Poio será el establecimiento número 41 de la compañía.

El nuevo punto de venta incorpora también medidas de eficiencia energética, entre ellas tres puntos de carga para vehículos eléctricos y 535 metros cuadrados de paneles solares destinados al autoconsumo. En la ejecución de la obra participaron empresas gallegas: la ingeniería coruñesa Cotecno lideró los trabajos técnicos y la constructora pontevedresa CHS se encargó de la edificación.

El director regional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, enmarca esta apertura dentro de la expansión de la compañía en la comunidad. «La llegada de Lidl a un nuevo municipio de la región, como es el caso de Poio, avala nuestro compromiso con una red de establecimientos cada día más próximos a los consumidores gallegos», señala. La cadena prevé completar este año nuevas actuaciones en Sanxenxo, Cee y Carballo.

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El alcalde de Poio, Ángel Moldes, destacó durante una visita a las instalaciones que la apertura supone «una magnífica noticia para toda la vecindad» por su impacto en el empleo y en la dinamización comercial del municipio.

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