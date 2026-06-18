Fronteras inventadas en Pontevedra para defender el derecho al refugio.

Pontevedra salió a la calle para imaginar un mundo con menos fronteras y más acogida. Sobre un gran mapa desplegado en Benito Corbal, la asociación Boa Vida invitó a vecinos y viandantes a crear sus propios países, bautizarlos con palabras elegidas por ellos y dibujar límites nuevos, simbólicos, lejos de los muros reales que empujan a miles de personas a vivir lejos de su casa.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por Boa Vida con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, una jornada que la entidad quiso convertir en una llamada sencilla, directa y participativa. «Estamos celebrando el Día Internacional del derecho al refugio, un derecho que debemos proteger entre todos», explicó Pepa Vázquez, coordinadora de la asociación.

La propuesta buscaba acercar una realidad compleja a quienes pasaban por la zona. La dinámica era simple: escoger una palabra, dibujar un país y colocarlo en ese mapa común. Así fueron apareciendo territorios con nombres como Benvida, Paz o Trabajo. «Invitamos a las personas a crear su país con sus fronteras y con su nombre. Con estos países vamos a crear ese mundo nuevo más justo para todos», señaló Vázquez.

Un mapa participativo en Pontevedra para recordar que «todos podemos ser refugiados». / Rafa Vázquez / FDV

La acción también sirvió para medir, de forma visual, el clima de la calle. Boa Vida instaló paneles con preguntas dirigidas tanto a personas migrantes como a vecinos de Pontevedra. La respuesta, según la entidad, fue mayoritariamente de acogida. «A las doce de la mañana solo habían participado cuatro inmigrantes y unas veinte personas de aquí. Eso quiere decir que no hay tantos inmigrantes como a veces se dice con los discursos de odio, y que las frases que la gente les dedica son de acogida», apuntó la coordinadora.

Para Boa Vida, el mensaje es combatir el discurso del odio desde la cercanía y mostrar una ciudad solidaria. «Todos podemos ser refugiados algún día», recordó Vázquez, que insistió en que las fronteras son construcciones humanas y, por tanto, también pueden repensarse.

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El programa continó por la tarde con una actuación del Coro Intercultural y la proyección de Nomadland, abierta al público, en el entorno de la calle Javier Puig. Este sábado, a las 9.30 horas, la asociación cerrará las actividades con una andaina solidaria —sin inscripción previa— que saldrá de su tienda en la calle Santa Clara y recorrerá la senda del Lérez hasta el mediodía.