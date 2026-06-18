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Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé

Se hallaba en la finca de la vivienda de la mujer

Detenido el agresor machista que se dio a la fuga en Ponte Caldelas tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé

Detenido el agresor machista que se dio a la fuga en Ponte Caldelas tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé

Guardia Civil

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R. V.

La Guardia Civil ha detenido este jueves al hombre de 43 años que se fugó tras agredir a su expareja y raptar a su bebé en Ponte Caldelas. Agentes de la Benemérita lo arrestaron a las 08:09 hora de esta mañana en la finca de la vivienda de la mujer, en la parroquia de Tourón. En el operativo participaron cuatro patrullas, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso de drones.

El prófugo fue detenido en virtud de una requisitoria en vigor de arresto e ingreso en la cárcel, tal y como adelantó FARO.

Según explica la Guardia Civil, ahora se iniciarán las diligencias con respecto a la agresión cometida contra su expareja y la huida con su hijo.

El detenido pasó día y medio fugado, desde el martes por la tarde hasta este jueves por la mañana. Sobre las 16.30 horas saltaba la alerta en la parroquia de Tourón, cuando un vecino halló a la mujer tirada en el suelo en el exterior de su casa. Su expareja la había agredido y había huido con su bebé al monte. El pequeño fue hallado horas después en las inmediaciones de la casa rectoral sano y salvo. Allí lo había abandonado su captor. 

La mujer, que tuvo que ser atendida en un centro hospitalario, y el menor permanecen bajo protección para garantizar su seguridad en todo momento, según informaron fuentes oficiales a FARO.

Desde ese momento se habilitó un dispositivo de búsqueda en el que participaron un helicóptero, drones, perros de detección de personas, «incontables» patrullas e incluso el Seprona.

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