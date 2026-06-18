El Concello de Pontevedra tramita por emergencia la reparación del colector del Gafos con una inversión de 752.000 euros

El Concello de Pontevedra impulsará por la vía de emergencia la reparación y traslado del colector del río Gafos en el tramo comprendido entre la calle Otero Pedrayo y la avenida de la Estación, en la parte posterior de la estación de autobuses. La actuación supondrá una inversión de 752.000 euros y permitirá retirar 360 metros de tubería del interior del cauce para trasladarlos hacia los bordes del río.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció la tramitación del proyecto tras la Xunta de Goberno y explicó que el objetivo principal es poner fin a los vertidos que se estaban produciendo en este tramo urbano del Gafos. Según señaló, se trata de una zona que venía arrastrando problemas desde hace años, ya que parte del colector permanecía dentro del lecho del río y presentaba dificultades técnicas y administrativas para su traslado.

La situación se agravó en los últimos meses a raíz de los temporales, que provocaron la caída de árboles desde parcelas privadas y dañaron todavía más la tubería. Esos desperfectos incrementaron los vertidos al cauce, en una zona especialmente sensible por su ubicación junto al paseo del Gafos y la estación de autobuses.

El proyecto municipal contempla sacar del río unos 360 metros de colector y llevar la nueva canalización por el borde del cauce, conectándola con los tramos que ya habían sido apartados durante las obras de la estación de autobuses. La actuación se desarrollará desde el entorno de Otero Pedrayo hasta la zona de la avenida de la Estación, pasada la calle de la Estación y en el inicio del paseo fluvial.

Fernández Lores destacó que la obra llega después de un proceso «muy complejo» de negociación con Augas de Galicia, la Xunta y los propietarios particulares afectados. El alcalde subrayó que la demora no se debió tanto a cuestiones económicas como a la dificultad para obtener todas las autorizaciones necesarias para permitir el paso del nuevo colector por terrenos privados y por el ámbito de la estación de autobuses.

El Concello inició el proyecto con una previsión económica de unos 400.000 euros, pero el presupuesto se incrementó hasta los 752.000 euros actuales como consecuencia de las exigencias técnicas y de las negociaciones mantenidas con Augas de Galicia. La autorización autonómica está confirmada, aunque el Concello está pendiente de recibir la comunicación oficial para poder iniciar los trabajos cuanto antes.

Lores agradeció expresamente el trabajo del concelleiro responsable, Xaquín Moreda, por las gestiones realizadas con los propietarios particulares, así como la labor de los técnicos municipales y del ingeniero jefe, Gómez Viñas, en la negociación con Augas de Galicia. Según indicó, el Concello ya cuenta con los acuerdos de paso necesarios tanto en las parcelas privadas como en los terrenos vinculados a la estación de autobuses.

El alcalde enmarcó esta intervención dentro de la estrategia municipal de ir retirando progresivamente los tramos de colector que todavía permanecen dentro del río Gafos. Recordó que en los últimos años ya se han ido sacando otros tramos del cauce y señaló que el objetivo de futuro es continuar con esa línea de actuación, además de avanzar en la duplicación del colector en el tramo final del río.

Lores también apuntó a otros problemas pendientes en la red, especialmente en la zona rural y en el colector procedente de O Campiño y Vilaboa. En este sentido, explicó que existen pozos que no están impermeabilizados y que captan aguas pluviales, lo que sobrecarga la red. El Concello mantiene negociaciones con Augas de Galicia para abordar futuras actuaciones, entre ellas la impermeabilización de pozos, la ampliación del colector y la duplicación de la conducción en el tramo final del Gafos, donde llega con mayor carga.

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La actuación anunciada permitirá eliminar los vertidos detectados en el tramo posterior a la estación de autobuses, un problema que el Concello considera urgente tanto por su impacto ambiental como por su visibilidad en pleno ámbito urbano. «Era necesario actuar», defendió el alcalde, que celebró que el proyecto pueda desbloquearse tras meses de gestiones técnicas, administrativas y políticas.