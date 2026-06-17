Sociedad
El rey emérito regresa a Sanxenxo para otra cita náutica
Juan Carlos I aterrizó este miércoles en Vigo procedente de Cascais en su tercera visita del año a Galicia
Juan Carlos I regresó este miércoles a Galicia para iniciar una nueva estancia en Sanxenxo, la tercera que realiza este año a la comunidad. El rey emérito aterrizó en el aeropuerto de Vigo procedente de Cascais y, como en anteriores ocasiones, se trasladó después al municipio pontevedrés.
La visita vuelve a estar vinculada a la actividad náutica en la ría de Pontevedra, donde este fin de semana están previstas nuevas regatas. Juan Carlos I figura inscrito en la competición como patrón del Bribón, aunque en sus anteriores estancias recientes siguió las pruebas desde una embarcación auxiliar.
El desplazamiento llega apenas un mes después de su anterior paso por Sanxenxo, donde recibió la visita de la infanta Elena y de Victoria Federica. La localidad se mantiene así como uno de los destinos habituales del emérito en España, especialmente durante el calendario de pruebas de la clase 6 metros.
La agenda prevista vuelve a situar el foco informativo en el entorno del Real Club Náutico de Sanxenxo, punto de referencia de sus estancias en Galicia y base habitual del equipo del Bribón. La presencia del anterior jefe del Estado suele atraer cada visita a numerosos medios de comunicación y curiosos al puerto deportivo.
En sus últimos desplazamientos, Juan Carlos I ha mantenido un perfil discreto, centrado en su círculo más próximo y en la actividad deportiva. Sanxenxo vuelve a convertirse así en el escenario principal de una estancia marcada por la vela, la vida social en el club náutico y la expectación que acompaña cada regreso del emérito a Galicia.
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Muere un motorista en un accidente en Barro
- El Camiño do Litoral, cien kilómetros para peatones y ciclistas por la costa pontevedresa
- Vecinos exigen que se ejecute el cierre de la Sala Zennet de Pontevedra
- Un mercado a la baja: 63 pisos vendidos al mes en Pontevedra, el peor inicio de año desde 2023
- Pontevedra inicia «el mayor plan de renovación de firmes de su historia»
- Sanxenxo presume de músculo turístico: 83 negocios ya lucen el sello de calidad SICTED
- Un incendio calcina casi seis hectáreas de arbolado en Campo Lameiro