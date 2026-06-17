Profesores del CIFP A Xunqueira crean un proyecto para unir teoría y práctica en oficios técnicos

El zumbido de las lijadoras, el olor a resina de poliéster y el chispazo de los cables en los talleres del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) A Xunqueira no suelen asociarse con las fórmulas de la física y la química ni con la gramática inglesa. Sin embargo, en el día a día de las aulas, la realidad demuestra que los conocimientos no viajan en compartimentos estancos. Con esa certeza como bandera, un equipo de catorce docentes del centro pontevedrés ha alumbrado un proyecto innovador que busca romper las fronteras entre la teoría abstracta y la práctica a pie de obra.

Bajo el título «Ciencia, Tecnoloxía e Inglés para o futuro da Formación Profesional», esta iniciativa pionera se ha materializado en un completo dossier de prácticas diseñado para demostrar al alumnado que la ciencia y los idiomas están en la raíz de cada oficio.

La chispa del proyecto surgió en las aulas de los ciclos básicos, donde las inquietudes de Charo Vidal, profesora de Física y Química, coincidieron con las de otros compañeros ante una realidad evidente: la desfragmentación de los contenidos curriculares. «O que non queríamos era que víramos contidos desfragmentados», explica la docente, impulsora de una iniciativa que ha logrado tejer una red de colaboración entre catorce profesores de disciplinas tan aparentemente dispares como la ciencia, el inglés, la lengua castellana o la formación y orientación laboral. «Queríamos que esa ciencia, que parece moi teórica, tamén se conectara con o traballo práctico aplicado, porque aquí temos os talleres», relata Vidal, evidenciando el potencial de un centro donde la teoría cobra sentido a través de las manos.

El trabajo se ha traducido en una guía práctica enfocada en tres familias profesionales con gran arraigo y proyección en el centro: Electricidad y Electrónica, Madera y Mueble, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, en este último caso volcado de lleno en la especialidad de mantenimiento de embarcaciones. Lejos de planteamientos abstractos, la propuesta aterriza en el taller con ejemplos tan visuales como cotidianos para los estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 19 años.

El trabajo se ha traducido en una guía práctica enfocada en tres familias profesionales con gran arraigo y proyección en el centro: Electricidad y Electrónica, Madera y Mueble, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, en este último caso volcado de lleno en la especialidad de mantenimiento de embarcaciones

En el módulo de embarcaciones, por ejemplo, el manejo de materiales compuestos como el poliéster o el uso de disolventes obliga a los alumnos a comprender los procesos químicos que experimentan las sustancias y, al mismo tiempo, a aplicar de forma transversal las rigurosas medidas de prevención de riesgos laborales. Lo mismo ocurre en el taller de madera: «Cada madeira non ten unha mesma capacidade de absorción, por exemplo, de auga», apunta la coordinadora, señalando cómo la física de materiales o el cálculo matemático aplicado al diseño de mobiliario se revelan como herramientas indispensables en el trabajo diario. La ciencia, en definitiva, deja de ser un examen que aprobar para convertirse en la explicación de por qué un barco flota o un mueble resiste.

Pero el proyecto no se detiene en las probetas y las lijas. En un mercado laboral globalizado, el manejo del inglés técnico se ha convertido en una herramienta de empleabilidad tan crucial como saber manejar un osciloscopio o una sierra de cinta. Por ello, la guía hace especial hincapié en el vocabulario específico de las herramientas y los procesos de cada oficio. El objetivo es ambicioso pero realista: preparar a los jóvenes para cuando salgan al mundo real, afronten su Formación en Centros de Trabajo (FCT) o decidan abrirse camino en el extranjero. «O inglés é moi importante para cando vaian a buscar un traballo. Queríamos que aprendan o vocabulario específico das ferramentas, dos procesos, que tamén está aí», subraya Vidal.

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Este esfuerzo coral del profesorado de A Xunqueira llega en un momento dulce para estas enseñanzas, implicadas en una profunda renovación pedagógica y conectadas de forma directa con las demandas de las empresas de la comarca. La Formación Profesional, tantas veces relegada en el pasado a un segundo plano, reivindica aquí su condición de vía de éxito formativo y humano. «Hai alumnado que necesita traballo práctico, pero ten que ter tamén esa base matemática e esa base científica. A FP é o futuro», concluye la docente con la firmeza de quien ve madurar el talento en el taller de al lado.