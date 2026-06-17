Herida muy grave una mujer tras una colisión frontal contra un camión en la N-550 a su paso por Pontevedra

Un accidente de tráfico complica la circulación en el acceso sur a Pontevedra desde las 13.30 horas de este miércoles 17 de junio. Una colisión frontal entre un turismo y un camión bañera —los habituales en obras— ha dejado a un herida en estado muy grave a la conductora del primer vehúclo, llegando a quedar atrapada en el interior del mismo.

El servicio de 112 Galicia recibió un aviso del suceso a las 13.37 horas por parte de particulares y urgencias sanitarias después del choque en la carretera N-550 a su paso por Salcedo, concretamente en el punto kilométrico 127. Según informaron los Bomberos desplazados al lugar estaban realizando varias anotaciones para excarcelarlo de su interior. La herida es una mujer vecina de Poio de 48 años de edad.

Al lugar se desplazaron también Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, la agrupación de voluntarios de Protección Civil y personal de mantenimiento de la carretera. El elevado tránsito de esta carretera como alternativa al pago de los peajes de la AP-9 entre Vigo y Pontevedra provocó que los agentes tuvieran que desviar el tráfico hacia carreteras comarcales secundarias.

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El desvío y el operativo de emergencias en el lugar del siniestro ha provocado varias retenciones, elevando el tiempo de viaje de este tramo de los cinco minutos habituales hacia Pontevedra a más de media hora, tal y como apuntan varios conductores afectados.