La Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón tendrá una programación musical gallega, diversa y emergente

Pontevedra empezará a calentar el ambiente de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón varios días antes de que arranque la competición. La ciudad contará con una programación musical paralela al evento deportivo, bajo el nombre de «Somos Música», que reunirá a artistas gallegos, propuestas emergentes y estilos variados en diferentes espacios urbanos. Los conciertos comenzarán el 18 de septiembre y se prolongarán hasta la última jornada de competición, con una gran actuación final de Panorama City en el recinto ferial.

La programación fue presentada este martes por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y por la concejala de Deportes, Anabel Gulías, coincidiendo con la cuenta atrás de los cien días para el inicio de una cita que volverá a situar a la ciudad en el foco internacional del triatlón. Para simbolizar ese arranque, el Concello instaló en la plaza de A Ferraría un monolito de tres metros de altura con la bandera de World Triathlon e información sobre el campeonato, incluidas las diez sedes que forman parte de las Series Mundiales, cuya gran final se celebrará en Pontevedra.

El programa cultural estará formado por catorce momentos musicales repartidos por distintos puntos de la ciudad. Entre los nombres confirmados figuran Ortiga, De Ninghures, Zeltia Irevire, Helena Egea, Purple, Moi, Uxía Lambona, Hermanos Visi, Pablo Méndez y Galician Army, además de varias sesiones de DJ y la actuación de Panorama City como cierre festivo del evento. La intención es que la música acompañe la llegada de deportistas, equipos técnicos, visitantes y público desde los días previos al campeonato, convirtiendo la ciudad en un escenario abierto.

«Encargamos esta programación con dos condiciones: que fuesen grupos emergentes y de estilos variados, y que proyectasen nuestra identidad al ámbito internacional», explicó el alcalde durante la presentación. Lores destacó que se trata de una propuesta «amplia, variada y muy contemporánea», integrada por nombres de calidad dentro del actual panorama musical gallego.

El regidor, que también preside el comité organizador de la Gran Final, subrayó el orgullo que supone para Pontevedra consolidarse como sede de grandes eventos deportivos internacionales. En este sentido, remarcó que este tipo de citas no solo tienen impacto competitivo, sino también cultural, turístico y económico, ya que permiten mostrar la ciudad ante una audiencia global.

Por su parte, Anabel Gulías puso el acento en el carácter local de la organización. La concejala de Deportes explicó que los eventos de triatlón que se celebran en Pontevedra no llegan como un paquete cerrado, sino que se construyen desde el propio territorio con la implicación de empresas locales y gallegas. «No son un kit de producciones que llega a Pontevedra con todo listo. Son producciones locales en las que se implican más de veinte empresas locales o gallegas que forman un ecosistema económico creativo alrededor del evento», señaló.

Gulías hizo una mención especial a la empresa Jack-Jack, encargada de coordinar toda la producción musical de «Somos Música», y defendió que la programación refuerza la economía de proximidad generada en torno a la Gran Final. Según destacó, el campeonato no solo supone una oportunidad para el deporte, sino también para el tejido empresarial, cultural y creativo de Pontevedra y de Galicia.

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Con esta propuesta, la ciudad busca que la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón sea algo más que una competición deportiva. La música gallega, los nuevos talentos y la diversidad de estilos formarán parte de una programación pensada para llenar las calles de actividad y acompañar uno de los grandes acontecimientos internacionales que acogerá Pontevedra este año.