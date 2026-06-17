Concello de Pontevedra y Diputación desbloquean la reforma integral de Rosalía de Castro

El Concello de Pontevedra y la Diputación Provincial firmaron este miércoles el convenio que permitirá adjudicar definitivamente e iniciar este verano las obras de reurbanización de la calle Rosalía de Castro y su entorno, una actuación estratégica para mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad y la seguridad vial en el barrio de Mollavao.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Diputación, Luís López, y desbloquea un proyecto que llevaba meses pendiente de este trámite administrativo. Según explicó el regidor, la obra ya estaba adjudicada y solo faltaba la firma del convenio para poder poner en marcha los trabajos.

La reforma de Rosalía de Castro cuenta con un presupuesto de 2.446.858,84 euros. La Diputación aportará más de 583.000 euros, lo que supone prácticamente el 24% de la financiación, mientras que el Concello asumirá cerca de 1,86 millones de euros. La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre Manuel del Palacio y el puente del ferrocarril.

El proyecto prevé una transformación integral de la antigua carretera de Marín, con aceras más amplias, mejoras de accesibilidad y zonas de coexistencia peatonal en el entorno de la plaza de Mollavao y del colegio. La calle quedará con un único sentido de circulación de salida de la ciudad, lo que permitirá ganar espacio para los peatones y mejorar la calidad urbana del barrio.

Esta intervención se ejecutará de forma coordinada con la construcción del nuevo bypass de Mollavao, una conexión transversal de unos 100 metros de longitud que enlazará la avenida de Marín con Rosalía de Castro mediante dos nuevas glorietas. Esta segunda obra tiene un presupuesto de 1.279.762,39 euros y está financiada íntegramente por la Diputación a través de otro convenio ya firmado.

Los trabajos comenzarán precisamente por la ejecución de este nuevo acceso, ya que permitirá desviar previamente el tráfico de entrada a la ciudad hacia la avenida de Marín y liberar así espacio en Rosalía de Castro para reducir la circulación a un solo carril y avanzar en la humanización de la calle.

Lores celebró la firma del convenio y destacó que el proyecto supondrá una «mejora sustancial de calidad urbana, de seguridad vial y de accesibilidad» en un barrio que, según afirmó, «realmente tenía necesidades importantes». El alcalde recordó que la tramitación fue compleja por la intervención de distintas administraciones y aseguró que el inicio de las obras llega después de «muchos años» de gestiones.

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Por su parte, el presidente de la Diputación enmarcó la actuación en la colaboración institucional con el Concello de Pontevedra y destacó la importancia de una inversión que permitirá renovar uno de los principales accesos urbanos desde Marín. En conjunto, la reurbanización de Rosalía de Castro y el bypass de Mollavao superan los 3,7 millones de euros de inversión pública.