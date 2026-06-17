El Camiño portugués por la costa supera por primera vez en peregrinos a la variante central

Las cifras del Camiño de Santiago han experimentado un interesante cambio durante la primera quincena del mes de junio, en la que la variante portuguesa por la costa ha superado por primera vez a la portuguesa tradicional. Así lo confirman desde la Oficina del Peregrino a FARO, con datos que suponen casi un centenar más de personas en la ruta que sigue al mar para llegar a Santiago de Compostela, 8.569 en dos semanas, frente a las 8.486 del trayecto convencional.

Esto se puede explicar por el «tirón que está teniendo el aeropuerto de Oporto, en la ciudad portuguesa, ya que aprovechan para venir pegados a la costa, que siempre les gusta más, sobre todo dependiendo del país del que procedan», ya que el Océano Atlántico siempre es un punto que suma.

Hay que recordar que el Camiño Portugués pola Costa entra en Galicia desde Portugal por la zona de Caminha-A Guarda y sigue el litoral atlántico hasta unirse con el Camiño Portugués Central en Redondela. Desde ahí continúa por el trazado común hacia Santiago. El recorrido habitual en Galicia pasa por A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón y Santiago de Compostela.

Sin embargo, el Camiño Portugués Central entra en Galicia por Tui y pasa por O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón y Santiago. No pasa por Vigo en su trazado habitual. Es decir, aunque ambas rutas pasan por Pontevedra capital, no así por la ciudad olívica.

Es por ello que el incremento de una u otra variante no está afectando a la Boa Vila, que sumando ambas puede decir que solo en la primera quincena de este mes ya ha recibido a 17.055 peregrinos.

Segundo del ránking

Con estas nuevas cifras, el Camiño Portugués por la Costa se sitúa en segundo lugar en el ránking general de las rutas a Santiago de Compostela, siempre detrás de la francesa, que en estas dos semanas ha recibido a 17.473, lo que sitúa, en todo caso, muy cerca a la suma de las dos variantes portuguesas.

Lo mismo ocurre teniendo en cuenta los datos de lo que va de año, es decir, desde enero hasta ayer el Camino Francés contó con 86.203 personas, mientras que las rutas portuguesas con 83.538. Con esta cifra global hay que apuntar, eso sí, que es la portuguesa tradicional la que ocupa el segundo puesto.

Más extranjeros

En cuanto a la procedencia de los peregrinos, han marcado la diferencia aquellos procedentes de Estados Unidos (1.371) y Alemania (892), que supusieron un 26% del total del Camiño pola Costa, con 2.263. El tercer puesto en esta variante fue para los españoles, con 879, y el cuarto para los portugueses, con 754.

Por el contrario, en el Camiño Portugués Central portugueses y españoles siguen a la cabeza, con 1.857 y 1.806, respectivamente. A Estados Unidos e Italia corresponden el tercer y cuarto puesto: 909 y 565 peregrinos. Alemania, de hecho, tan presente en el trayecto costero, baja en el tradicional a 412 caminantes.

Variante Espiritual

Mención aparte merece la variante Espiritual, que pasa por Poio. Tal y como informa este Concello, entre enero y mayo se registraron 4.788 peregrinos en los puntos de sellado del Ayuntamiento y el Mosteiro, frente a los 3.31 del mismo período de 2025, lo que supone un 30% más. Ocho de cada diez eran de fuera de España, con Portugal, EE UU e Italia a la cabeza.

Curso ayer en el Centro Padre Sarmiento de Pontevedra. | RAFA VÁZQUEZ

Formación para la acogida de peregrinos y visitantes

La Asociación de Amigas e Amigos do Camiño Portugués a Santiago, la Casa del Inmaculado Corazón de María, la Cofradía de la Virgen Peregrina y las parroquias de la Unidad Pastoral Pontevedra Norte organizan una formación básica para personas interesadas en acoger peregrinos y visitantes.

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El curso está dirigido a jóvenes y adultos que puedan prestar este servicio temporalmente, alguna tarde a la semana. El temario aborda el Camiño Portugués, la escucha a los peregrinos y la oración de intercesión y en grupo. La formación se imparte en el Centro Padre Sarmiento los días 16, 22 y 30 de junio.