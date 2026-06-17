El alcalde retira del Pleno las alegaciones al PIA de San Amaro y pide al PP que «se ponga de acuerdo»

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció este miércoles la retirada del orden del día del próximo Pleno municipal del punto relativo a las alegaciones del Concello al Plan de Interés Autonómico de San Amaro. La decisión se produce después de que el Partido Popular votase en contra de esas alegaciones en la comisión informativa previa, una postura que el regidor considera contradictoria con el impulso que la Xunta de Galicia da al proyecto.

Lores explicó que las alegaciones municipales ya fueron aprobadas por la Xunta de Goberno Local y remitidas por la Concellería de Urbanismo a la administración autonómica. Según indicó, se trata de observaciones «de carácter técnico», pensadas para corregir errores detectados en la documentación y mejorar determinados aspectos del proyecto.

Pese a ello, el alcalde optó por retirar el asunto del Pleno ante la falta de unanimidad. «No tiene sentido que haya un dictamen negativo del Pleno o que el Pleno apruebe algo en contra de un proyecto que es de máximo interés», señaló. El regidor recordó que el Concello acostumbra a llevar a la Corporación los asuntos estratégicos con voluntad de lograr el máximo consenso posible.

El alcalde hizo un llamamiento expreso al Partido Popular para que aclare su posición sobre el PIA de San Amaro. En concreto, citó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; a la conselleira responsable del área, María Martínez Allegue; y al portavoz municipal del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. «Curiosamente, los tres son de Pontevedra», apuntó Lores, que les pidió que «se pongan de acuerdo» en un asunto que, a su juicio, resulta clave para el futuro de la ciudad.

Lores defendió que el PIA de San Amaro representa «la mayor actuación urbana de la historia de Pontevedra» y que responde a una necesidad «imperiosa» de creación de vivienda pública. Al mismo tiempo, insistió en que el desarrollo del proyecto debe garantizar los derechos de los vecinos afectados y contemplar compensaciones «justas y suficientes».

El alcalde sostuvo que la actuación encaja en el modelo de ciudad compacta que defiende el gobierno local y que ya estaba prevista en el planeamiento urbanístico. Por ello, consideró que no debe paralizarse, aunque admitió que existen cuestiones que deben ser negociadas con los propietarios afectados.

El regidor comparó esta situación con lo ocurrido en su día con la variante de Alba, cuando, según recordó, la Xunta defendía la actuación mientras el Partido Popular de Pontevedra se posicionaba inicialmente en contra. «Estamos a la espera de que se pongan de acuerdo», afirmó.

Lores aseguró que el Concello confía en que la Xunta acepte las alegaciones municipales, al entender que son propuestas técnicas de mejora y corrección de errores. En todo caso, insistió en que el objetivo del gobierno local es evitar que el procedimiento «se eternice» por obstáculos que, a su juicio, «no tienen sentido».

El Pleno municipal del lunes incluirá otros asuntos en el orden del día, entre ellos la aprobación de facturas con previa tramitación, el Plan de Igualdad del personal del Concello, el inventario de bienes y derechos municipales a 31 de diciembre de 2023 y varias proposiciones de los grupos de la Corporación.

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Entre esas iniciativas figuran una propuesta del PP para reducir el riesgo de inundación en el entorno del río Valdecorvos y en las calles Fernando Olmedo, José Malvar y Casimiro Gómez, una proposición del PSdeG-PSOE sobre la necesidad de un módulo cubierto de atletismo, otra del PP sobre la reforma de la escuela de piragüismo y una iniciativa socialista relativa a la incorporación al CEIP Álvarez Limeses de la vivienda anexa.