Alarma en el Hospital Montecelo tras detectarse ratas y alguna culebra

El área sanitaria de Pontevedra e O Salnés ha activado los dispositivos de prevención y control tras recibir la comunicación de trabajadores sobre la presencia de roedores en dependencias del servicio de Farmacia del Hospital Montecelo.

Así lo confirmó José Flores, gerente del área sanitaria, quien explicó que la incidencia fue notificada este miércoles después de que se informara de la aparición de «alguna rata» e incluso de una posible culebra, aunque esta última no llegó a ser vista por los responsables del centro.

Según Flores, los animales habrían sido detectados en la planta menos dos del hospital, donde se ubica el servicio de Farmacia. El gerente señaló que se trata de una zona que, por su ubicación y proximidad a áreas de campo, puede facilitar ocasionalmente el acceso de este tipo de animales.

«Puede acontecer en diversas ocasiones, ya ha pasado en otros servicios por la situación próxima al campo», indicó Flores, quien subrayó que, ante este tipo de situaciones, lo que corresponde es «poner inmediatamente el dispositivo en marcha».

El gerente del área sanitaria explicó que la incidencia ya ha sido comunicada tanto a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales como al servicio de Medicina Preventiva y al equipo directivo del área. Todos ellos, añadió, están informados y trabajando en la adopción de las medidas necesarias.

Flores aseguró que se están llevando a cabo las investigaciones oportunas para actuar «en consecuencia y de forma definitiva» sobre la situación. Además, insistió en que no se trata de un episodio completamente aislado, ya que en otras ocasiones se habían registrado incidencias similares debido a la localización del complejo hospitalario y, en particular, a las características de la planta afectada.

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El área sanitaria mantiene activadas las actuaciones correspondientes para determinar el origen de la entrada de los animales y aplicar las medidas correctoras necesarias.