Igualdad en Pontevedra
El Sofá Violeta llega a Bora con Arantza Portabales como invitada
El encuentro, de asistencia gratuita, girará en torno a su libro «Deje su mensaje después de la señal», una de sus primeras obras
El club de lectura feminista O Sofá Violeta, organizado por el CIM-Centro de Información á Muller de Pontevedra y la Concellería de Igualdade de Pontevedra, celebrará una nueva sesión este jueves en la parroquia de Bora. La cita tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el local social, antigua escuela, y contará con la participación de la escritora Arantza Portabales.
El encuentro girará en torno a su libro «Deje su mensaje después de la señal», una de sus primeras obras, anterior a su etapa más conocida dentro del género negro. La novela presenta la historia de cuatro mujeres —Marina, Carmela, Viviana y Sara— cuyas vidas se cruzan en momentos decisivos y aborda cuestiones como el suicidio, la prostitución, la muerte o los vientres de alquiler.
Las anfitrionas de esta sesión serán las mujeres de la Asociación Veciñal de Bora, impulsoras de la propuesta que dio origen al club.
Las personas interesadas pueden inscribirse en la web apuntate.pontevedra.gal.
Tras esta cita, el club hará un parón estival y retomará su actividad el 15 de septiembre en la parroquia de Marcón con «Non penses nun elefante rosa», de Antía Yáñez.
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