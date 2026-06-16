La Semana Máxica de Poio vuelve en agosto con acampada, excursiones y caballos

Poio abrirá el 15 de julio la inscripción para una nueva edición de la Semana Máxica, un campamento gratuito con alojamiento, juegos, talleres, excursiones, veladas nocturnas y, como principal novedad este verano, un bautismo hípico para todos los participantes.

La actividad está dirigida a niños y niñas que cursen 5º y 6º de Primaria o 1º y 2º de ESO, y se desarrollará en la escuela de Tarrío, en Samieira, en dos turnos de 25 plazas. El primero, para alumnado de Secundaria, será del 17 al 19 de agosto; el segundo, para el último ciclo de Primaria, del 19 al 21 de agosto.

Los participantes contarán con pensión completa y material para actividades de senderismo, expresión artística, juegos de grupo y talleres creativos. Las solicitudes podrán presentarse en la Sede Electrónica del Concello de Poio o en el registro municipal. La lista de admitidos y reserva se publicará el 5 de agosto.

La concejala de Mocidade, Tamara González, destaca que «el verano es tiempo de hacer amistades, compartir y vivir experiencias únicas».

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Además, continúa abierto hasta el viernes 19 el plazo para anotarse a la excursión familiar al parque acuático de Amarante, prevista para el 5 de julio, con un precio de 25 euros por persona.