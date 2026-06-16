Sanxenxo presume de músculo turístico: 83 negocios ya lucen el sello de calidad SICTED

Sanxenxo refuerza su posición como uno de los destinos turísticos de referencia de Galicia con 83 establecimientos y servicios certificados con el sello SICTED, un distintivo que acredita el compromiso del sector con la calidad, la excelencia y la sostenibilidad. De ellos, 55 recogieron este martes su reconocimiento en la I Gala de Turismo de Sanxenxo, celebrada en el Pazo de Quintáns, sede del Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas.

El municipio, gestor del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos desde 2004, se mantiene como uno de los destinos pioneros en la implantación de este programa impulsado por Turespaña y la FEMP. En Galicia, Sanxenxo destaca además por el volumen de empresas adheridas, dentro de una comunidad que cerró 2025 con 18 destinos SICTED y 1.522 entidades turísticas participantes, la tercera cifra más alta de España, solo por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

La entrega de distintivos llegó en un momento de crecimiento para el destino. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Sanxenxo recibió 40.124 viajeros, que sumaron 80.727 noches, lo que supone un incremento de más del 13% respecto al mismo periodo del año anterior en ambos indicadores.

El acto reunió a representantes institucionales y del sector turístico. Entre ellos estuvieron el alcalde, Telmo Martín; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el presidente de Segittur, Enrique Martínez; y el diputado provincial Javier Tourís.

Uno de los premiados en la categoría de Tapa Tradicional. / FdV

Martín destacó el papel de las empresas y profesionales que han contribuido a consolidar la marca turística local. «Es un orgullo ver este edificio lleno de talento, esfuerzo y personas que comparten una misma visión: hacer de Sanxenxo un destino único al que querer volver», señaló. También subrayó que el municipio lleva «más de dos décadas liderando la calidad turística» y que el turismo no consiste solo en contar con playas o buen clima, sino en ofrecer «un servicio excelente, profesional y sostenible».

Merelles, por su parte, puso en valor el peso estratégico del turismo para la localidad y aseguró que estos sellos suponen «una apuesta por la calidad turística y la mejora de servicios», además de contribuir a una experiencia más homogénea para quienes visitan el destino.

La gala sirvió también para entregar los premios del XV Degusta Tapas. En la categoría tradicional, el primer premio fue para O Vasko, con «Tierra y Mar»; el segundo para A Batea, con «Ajo y agua»; y el tercero para Restaurante Xerfa, con «A mordida do mar». En la categoría creativa ganó O Buraco, con «Zorza do mar con emulsión de jalapeños y caviar de cítricos», seguido de Restaurante Xerfa y La Mar Brava.

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El escenario elegido, el Pazo de Quintáns, fue rehabilitado con dos millones de euros de fondos europeos dentro del PSTD Sanxenxo 365 días, integrado en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística del Litoral.