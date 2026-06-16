El PP tacha de «decepción» el resultado de las obras en A Santiña

El PP de Pontevedra ha expresado su «decepción» por el resultado de las obras realizadas en la calle A Santiña y se ha comprometido a corregir sus deficiencias si llega a la Alcaldía tras las elecciones municipales de mayo de 2027.

El portavoz popular, Rafa Domínguez, visitó de nuevo la zona tras, según aseguró, recibir quejas de los vecinos de Lérez sobre la reforma urbanística. Durante el encuentro, los residentes trasladaron su malestar por «los problemas de accesibilidad, seguridad vial y mantenimiento».

Denuncia el PP que entre las principales deficiencias señaladas figuran las dificultades para personas con movilidad reducida, la falta de desbroce en las zanjas, la acumulación de vegetación, la proximidad del tráfico a los portales de las viviendas, la estrechez para realizar algunos giros, la altura de las farolas, que podría dificultar el paso de vehículos de emergencia, y la ausencia de zonas de sombra en los espacios de descanso.

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El líder popular defendió que A Santiña necesita una intervención que combine accesibilidad, seguridad, mantenimiento y respeto por su valor histórico, al formar parte del Camiño Portugués a Santiago.