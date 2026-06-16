Pontevedra inicia «el mayor plan de renovación de firmes de su historia»

El Concello de Pontevedra ha puesto en marcha «el mayor plan de reposición de firmes desarrollado hasta ahora en el municipio», con el inicio de las obras en la calle Doce de Novembro. El proyecto, adjudicado por más de 4,4 millones de euros, permitirá renovar alrededor de 40 kilómetros de vías urbanas, rurales e industriales, con una superficie total superior a los 191.000 metros cuadrados.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, supervisó este martes el comienzo de los trabajos de asfaltado en Doce de Novembro, acompañado por los concelleiros Xaquín Moreda, responsable de Servizos Urbanos Básicos, y Raimundo González, responsable de Economía e Facenda, además de técnicos municipales y representantes de la empresa E.C. Casas, adjudicataria de los lotes correspondientes al ámbito urbano y periurbano.

Fernández Lores calificó la actuación como el proyecto «más ambicioso» de rehabilitación de firmes acometido por el Concello. Según explicó, el plan no se limitará a la renovación de la capa de rodadura, sino que incorporará también medidas de calmado del tráfico, mejoras de seguridad viaria y la renovación de la señalización horizontal y vertical en los viales afectados.

Las obras arrancaron con la fresadura de la calle Doce de Novembro, en el tramo comprendido entre Eduardo Pondal y la Rúa das Hortas. A continuación, los trabajos se extenderán a otras zonas como José Malvar y el entorno del puente de Os Tirantes. Antes de la semana grande de las fiestas de A Peregrina, está previsto actuar en vías como las avenidas de Bos Aires, Uruguai y Corvaceiras, así como en Cobián Roffignac y la plaza de Galicia.

Tras las fiestas, el plan continuará en otros puntos de la ciudad, entre ellos la Alameda, la avenida de Vigo, San Pedro Alcántara, Monteleón, Pedro Mariño de Lobeira, Celestino Poza, Uxío Novoneira, buena parte del barrio de A Parda, Monte Porreiro, Estribela y O Burgo.

De forma paralela, el contrato se desarrollará también en el rural y en los polígonos industriales, donde la ejecución fue adjudicada a la empresa COVSA. Las máquinas comenzarán a trabajar el próximo 25 de junio en las parroquias de Campañó y Salcedo. Durante este mismo mes se iniciarán igualmente las actuaciones en los parques empresariales de O Campiño y O Vao, donde se renovará la totalidad de la superficie rodada.

Noticias relacionadas

El Concello coordinará diariamente los trabajos con la Policía Local para reducir las afecciones a la movilidad. El plazo global de ejecución previsto es de cuatro meses y medio, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas.