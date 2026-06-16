Pontevedra aporta más de 3.000 kilos de alimentos al Mayo Solidario

La ciudad de Pontevedra volvió a mostrar su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad durante la decimocuarta edición del Mayo Solidario, la campaña impulsada en supermercados Gadis en colaboración con la Fundación Provincial Banco de Alimentos. En esta ocasión, Pontevedra aportó más de 3.000 kilos de alimentos, una cifra que refuerza el papel solidario de la ciudadanía y de los voluntarios que participaron en la iniciativa.

La campaña se desarrolló en establecimientos de toda la provincia, aunque en la ciudad de Pontevedra se reforzó especialmente durante el fin de semana del 8 y 9 de mayo, con la presencia física de 75 voluntarios y voluntarias. Esta «marea azul» se encargó de informar a los clientes, organizar los turnos y facilitar la recogida de productos en los supermercados participantes.

A nivel provincial, el Mayo Solidario permitió recaudar más de 42.000 kilos de alimentos. De ellos, más de 34.000 kilos fueron entregados directamente por los clientes, mientras que el resto procede de las aportaciones económicas realizadas al pasar por caja y de la donación del 15% efectuada por Gadis. Todas las cantidades económicas serán transformadas en alimentos, que el Banco irá retirando de los supermercados según sus necesidades diarias.

La cifra global supone un incremento del 11% con respecto a la campaña de 2025, cuando se contabilizaron más de 38.000 kilos. Vigo volvió a ser la localidad con mayor recogida física, con cerca de 16.000 kilos, mientras que también destacaron las aportaciones de la comarca del Baixo Miño, con más de 2.500 kilos, y de O Morrazo, con alrededor de 1.500.

Desde la Fundación Provincial Banco de Alimentos agradecen públicamente el trabajo altruista del voluntariado, así como la generosidad demostrada nuevamente por la ciudadanía pontevedresa. La entidad también pone en valor el apoyo de Gadis, tanto en esta campaña como a lo largo de los últimos años, por su implicación constante en las operaciones de recogida.

Como es habitual en este tipo de iniciativas, varios centros educativos de la provincia y colectivos que trabajan a favor de la integración y con personas con discapacidad se sumaron también a los turnos de recogida en los supermercados.

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La Fundación repartió durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de alimentos en la provincia y atiende actualmente a más de 22.000 personas beneficiarias a través de 159 entidades benéficas. Desde la delegación pontevedresa se presta apoyo a más de 5.000 personas mediante más de cuarenta colectivos sociales acreditados.