Poio consolida las Mareas de Conocimiento con cerca de cien participantes en su última edición

Aprender técnicas básicas para salvar una vida, practicar ejercicio terapéutico adaptado o utilizar la fotografía como herramienta para estimular la memoria fueron algunas de las propuestas que protagonizaron la nueva edición de las Mareas de Conocimiento en Poio. El programa, dirigido a personas mayores de cincuentaaños, cerró esta convocatoria con un notable éxito de participación y volvió a demostrar el interés de la vecindad por seguir formándose y manteniendo una vida activa.

Cerca de cien personas asistieron a alguno de los tres seminarios celebrados durante las últimas semanas en la Casa Rosada. La iniciativa, promovida por el Concello de Poio en colaboración con el Programa Universitario de Mayores de la Universidade de Vigo y la Xunta de Galicia, se ha consolidado en el municipio como una propuesta gratuita que acerca formación práctica y conocimiento a la población adulta. En los últimos tres años, alrededor de 350 personas participaron en estas actividades.

La programación de esta edición abordó contenidos variados y de utilidad para el día a día. Uno de los seminarios estuvo centrado en el soporte vital básico, una sesión en la que los asistentes aprendieron a identificar una parada cardiorrespiratoria, contactar con los servicios de emergencia, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizar un desfibrilador externo semiautomático. El objetivo fue ofrecer nociones esenciales para actuar con rapidez ante una situación de emergencia.

Las Mareas de Conocimiento también incluyeron un taller de Pilates sénior, que combinó explicaciones teóricas con ejercicios prácticos adaptados a las personas participantes. La sesión estuvo orientada a mejorar la movilidad, el equilibrio, la autonomía y el bienestar físico de las personas mayores, promoviendo hábitos saludables y una actividad física segura.

Otra de las propuestas fue un taller de fotografía enfocado a la estimulación de la memoria. A través de imágenes antiguas, los asistentes trabajaron los recuerdos, compartieron experiencias y participaron activamente en una dinámica pensada para favorecer la memoria, la expresión personal y la socialización.

La concejala de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, valoró muy positivamente la acogida de esta nueva edición y destacó que «el éxito de participación demuestra que existe un gran interés por seguir aprendiendo y manteniendo una vida activa a medida que cumplimos años». La edil subrayó además que estas actividades «no solo aportan conocimientos útiles para el día a día, sino que también favorecen la socialización, el intercambio de experiencias y el bienestar de las personas participantes».

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Torres agradeció la colaboración de la Universidade de Vigo y de la Xunta de Galicia para hacer posible una iniciativa que, según señaló, «acerca oportunidades formativas de calidad a la vecindad de Poio sin necesidad de desplazarse a las grandes ciudades». Con esta nueva edición, las Mareas de Conocimiento refuerzan su papel como espacio de aprendizaje, convivencia y envejecimiento activo en el municipio.