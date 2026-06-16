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A Pedreira se prepara para la pasarela del comercio local

La pontevedresa Cristina Quintana Trulock organiza un desfile con una docena de tiendas de la ciudad y la colaboración del Concello

Cristina Quintana Trulock, en su tienda en la calle Manuel Quiroga, en el centro histórico pontevedrés.

Cristina Quintana Trulock, en su tienda en la calle Manuel Quiroga, en el centro histórico pontevedrés. / GUSTAVO SANTOS

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Ana López

Pontevedra

La Praza da Pedreira se convertirá este sábado, a las 20.00 horas, en el escenario de un desfile de moda impulsado por el comercio local de Pontevedra con el apoyo del Concello. La iniciativa reunirá a 12 firmas y tiendas de la ciudad con el objetivo de reivindicar el comercio de proximidad y acercar sus propuestas a la calle.

El evento, que ya fue anunciado hace unos días por FARO, fue presentado oficialmente por la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, y por Cristina Quintana Trulock, directora de la cita y responsable de la tienda de moda femanina Trulock, situada en la calle Manuel Quiroga.

Durante la presentación, Gulías destacó la capacidad de organización del sector y defendió la importancia de que los comercios impulsen iniciativas colectivas para fortalecer el tejido comercial de la ciudad.

La edil subrayó también que el desfile pretende mostrar distintos estilos y transmitir que la moda es para todo tipo de mujeres. En este sentido, puso en valor el papel de las tiendas de barrio, no solo por el producto que ofrecen y por la atención cercana, sino también por su contribución a la economía local y a una ciudad «diversa y viva».

Por su parte, Cristina Quintana explicó que la iniciativa nace con la intención de dinamizar las visitas a los comercios locales en un momento de cierta ralentización del consumo. El objetivo, señaló, es animar a la ciudadanía a comprar en Pontevedra y apoyar a las pequeñas tiendas frente a la competencia de las grandes superficies y la venta por internet.

Esta primera edición se plantea como una experiencia piloto centrada en moda de mujer y complementos. La organización decidió limitar la participación a 12 comercios para evitar que el desfile resultase demasiado largo, aunque la intención es ampliar futuras convocatorias a más tiendas, incluyendo moda masculina, calzado y otros sectores.

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Los organizadores esperan una buena respuesta del público en una cita preparada con ilusión por los pequeños comerciantes y que si tiene éxito, se pueda repetir en cada cambio de temporada.

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