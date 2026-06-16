A Pedreira se prepara para la pasarela del comercio local

La Praza da Pedreira se convertirá este sábado, a las 20.00 horas, en el escenario de un desfile de moda impulsado por el comercio local de Pontevedra con el apoyo del Concello. La iniciativa reunirá a 12 firmas y tiendas de la ciudad con el objetivo de reivindicar el comercio de proximidad y acercar sus propuestas a la calle.

El evento, que ya fue anunciado hace unos días por FARO, fue presentado oficialmente por la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, y por Cristina Quintana Trulock, directora de la cita y responsable de la tienda de moda femanina Trulock, situada en la calle Manuel Quiroga.

Durante la presentación, Gulías destacó la capacidad de organización del sector y defendió la importancia de que los comercios impulsen iniciativas colectivas para fortalecer el tejido comercial de la ciudad.

La edil subrayó también que el desfile pretende mostrar distintos estilos y transmitir que la moda es para todo tipo de mujeres. En este sentido, puso en valor el papel de las tiendas de barrio, no solo por el producto que ofrecen y por la atención cercana, sino también por su contribución a la economía local y a una ciudad «diversa y viva».

Por su parte, Cristina Quintana explicó que la iniciativa nace con la intención de dinamizar las visitas a los comercios locales en un momento de cierta ralentización del consumo. El objetivo, señaló, es animar a la ciudadanía a comprar en Pontevedra y apoyar a las pequeñas tiendas frente a la competencia de las grandes superficies y la venta por internet.

Esta primera edición se plantea como una experiencia piloto centrada en moda de mujer y complementos. La organización decidió limitar la participación a 12 comercios para evitar que el desfile resultase demasiado largo, aunque la intención es ampliar futuras convocatorias a más tiendas, incluyendo moda masculina, calzado y otros sectores.

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Los organizadores esperan una buena respuesta del público en una cita preparada con ilusión por los pequeños comerciantes y que si tiene éxito, se pueda repetir en cada cambio de temporada.