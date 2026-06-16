La inscripción para los talleres infantiles del Museo se abre este jueves

La Deputación de Pontevedra abre este jueves, 18 de junio, a las 10.00 horas, el plazo de inscripción para los talleres infantiles de verano del Museo de Pontevedra en julio y agosto. La programación, gratuita y con plazas asignadas por orden de inscripción (en https://museo.depo.gal/es/), se celebrará entre el 1 de julio y el 28 de agosto, siempre en horario de 11.30 a 13.30 horas.

La oferta incluye cuatro propuestas. «Animando a Castelao», impartido por Carmen Pintos, se celebrará del 1 al 3 y del 7 al 10 de julio, y permitirá a participantes a partir de 10 años iniciarse en la animación stop motion con recortes inspirados en dibujos del artist. «Flores que brotan dos cadros», a cargo de Cristina Velasco Mora, tendrá lugar los días 14, 15 y 17 de julio y del 4 al 7 de agosto, para niñas y niños desde 8 años, que aprenderán técnicas de origami inspiradas en obras del museo.

La programación se completa con «Olería popular. Arte da cerámica tradicional», impartido por Teresa Pece, del 21 al 24 de julio (niños de 6 a 8 años) y del 28 al 31 de julio (de 8 a 12 años), con el que se conocerá la alfarería popular gallega de lugares como Buño, Bonxe, Niñodaguia o Guindivós y el trabajo de alfareros anónimos.

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Por último, se ofrece «Laboratorio escénico», de la Asociación Quecheconto, de 6 a 11 años, en agosto del 18 al 21 y del 25 al 28 , a partir de piezas de Castelao.