El emblemático lienzo de Castelao 'A derradeira leición do mestre' llega mañana al Museo
Se expondrá a partir del próximo día 25 y hasta septiembre en el Edificio Castelao
El desembarco de A derradeira leición do mestre en el Museo es ya una realidad inminente. El emblemático lienzo de Castelao quedará colgado mañana mismo en la sala donde se exhibirá al público desde el 25 de este mes de junio hasta el 27 de septiembre. A las 10,30 horas el presidente de la Diputación, Luis López, y el vicepresidente, Rafa Domínguez, asistirán a la recepción de la obra en el edificio que lleva el nombre del insigne galeguista, ensayista y político.
Como antesala a la apertura de puertas de la muestra, el Museo acogerá el lunes y martes de la próxima semana el seminario «Arte, Exilio e Memoria: Castelao, A Derradeira Leición do Mestre e a Emigración Galega en América», organizado en colaboración con la UNED de Pontevedra.
Este encuentro científico, que podrá seguirse tanto de forma presencial como a través de internet previa inscripción en la web de la UNED, servirá para analizar a fondo la pieza y su estrecho vínculo con la diáspora. Las jornadas contarán con las ponencias de especialistas de la talla de Ramón Villares, Henrique Monteagudo, Ángeles Tilve, José Manuel Leal Bóveda, Alberto Vázquez, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Cristian Moares y Miguel Anxo Seixas.
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