Editorial Galaxia lanza seis nuevos títulos en formato audiolibro consolidando una tendencia al alza

El Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE no es un escenario cualquiera para hablar de libros. Aquí, donde la literatura se toca con las yemas de los dedos o se descifra a través del oído, el silencio cobra un sentido diferente, casi táctil. Bajo esta luz se presentó este martes una alianza entre la palabra escrita y la voz humana: un nuevo desembarco de la Editorial Galaxia en el universo del audiolibro, un formato que ya no es una promesa de futuro, sino una realidad palpable que transforma los hogares y los trayectos diarios de miles de lectores que ahora, además, escuchan.

La iniciativa, que consolida una tendencia al alza en todo el sector editorial, supuso la puesta de largo de seis nuevos títulos. En la presentación participaron rostros y voces que le ponen cuerpo a las cifras: José Ángel Abraldes, director del centro de la ONCE; Marcos Calveiro, director de ediciones de Galaxia; la escritora Cynthia Menéndez y Julio Lorenzo, director de doblaje y locutor cuya voz resulta ya familiar para los amantes de las historias narradas.

El proyecto se sostiene sobre el oficio y la sensibilidad de profesionales del mundo del doblaje como Teresa Santamaría, Ana Maciñeiras, Beatriz García, Ramón Pouso Dios o Francisco Martínez Barreiro. Son ellos quienes, a través de interpretaciones minuciosas, se encargan de respetar el tono y el alma que cada autor imprimió originalmente en el papel.

La propuesta para el público juvenil y adulto viaja por la savia nueva de la narrativa gallega contemporánea a través de novedades firmadas por cuatro autoras y un autor que rondan entre los treinta y los cuarenta y cinco años. Son creadores con equipaje internacional, curtidos en residencias literarias fuera de nuestras fronteras y avalados por galardones como el García Barros, el Antón Losada Diéguez o el Premio Follas Novas.

Entre los títulos que ahora ganan voz propia se encuentra Birken, de Diego Alfonsín, narrado por el propio Julio Lorenzo; Contos gringos, de Lara Dopazo, con la voz de Teresa Santamaría; Os mortos que amei, de Iria Collazo, interpretado por Ana Maciñeiras; Runrún, de Ana Varela, que cuenta con la narración a dúo de Bea García y Teresa Santamaría; y Son coma glaciares os barcos de aceiro, la obra de Cynthia Menéndez que ha sido trasladada al micrófono por Ramón Pouso Dios.

El audiolibro está experimentando un crecimiento espectacular que ensancha los límites de las bibliotecas tradicionales. El uso de este formato alcanzó un 26,7% en el año 2025, abriendo una distancia abismal con el tímido 9,7% que se registraba apenas tres años antes

El proyecto no se olvida de quienes empiezan a descubrir el placer de que les cuenten una historia antes de dormir o durante los juegos en el salón. Tras el lanzamiento en 2025 de los primeros audiocuentos, la editorial completa esta hornada con el volumen infantil 10 contos clásicos. En este cofre sonoro habitan relatos imborrables de los hermanos Grimm o Charles Perrault como O galo Quirico, Branca de neve e os sete ananosA casiña de chocolate o O gato con botas. Adaptados para la ocasión por Xavier Senín, Ánxela Gracián y Xesús Carballo Soliño, las narraciones corren a cargo de Teresa Santamaría y Francisco Martínez Barreiro, devolviendo a estos relatos su esencia más pura: la de la tradición oral.

Más allá del valor cultural, los datos del mercado explican el porqué de esta apuesta tan firme. El audiolibro está experimentando un crecimiento espectacular que ensancha los límites de las bibliotecas tradicionales. Los estudios del sector revelan que el uso de este formato alcanzó un 26,7% en el año 2025, abriendo una distancia abismal con el tímido 9,7% que se registraba apenas tres años antes. Ya no es un consumo esporádico o una curiosidad tecnológica; el perfil del oyente se ha vuelto estable, cotidiano y un 40% de los internautas ya lo incluye en sus rutinas.

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Al final, se trata de una herramienta que permite que la literatura viaje en el asiento del copiloto, acompañe las tareas domésticas o rompa barreras de accesibilidad, demostrando que, cambie el soporte que cambie, el ser humano sigue necesitando, por encima de todo, que le cuenten una buena historia.