El baile latino toma la Praza da Peregrina al ritmo de la UNED Sénior

El baile latino tomó la plaza de la Peregrina de Pontevedra con la cuarta exhibición pública del grupo de Bailoterapia de la UNED Sénior, una cita abierta a la ciudadanía en la que el alumnado mostró el trabajo desarrollado durante el curso académico.

La actividad convirtió este céntrico espacio de la ciudad en un escenario al aire libre durante aproximadamente una hora. Familiares, amistades y público general pudieron seguir una propuesta en la que se combinaron música, ejercicio físico, aprendizaje, socialización y expresión artística.

Durante la exhibición, los participantes pusieron en práctica las coreografías y técnicas trabajadas en los últimos meses dentro del programa Sénior. Los bailes latinos, marcados por su energía y dinamismo, sirvieron también para visibilizar una actividad vinculada a los hábitos de vida saludables y al envejecimiento activo.

La cita, que alcanzó este año su cuarta edición, se ha consolidado como una de las propuestas más vistosas y participativas de la programación sénior de la UNED en Pontevedra. Más allá de su vertiente lúdica, la exhibición permitió mostrar el papel de la educación permanente en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, favoreciendo la actividad física y cognitiva, las relaciones sociales y la autoestima.

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Con esta iniciativa, la UNED Sénior de Pontevedra volvió a sacar la formación fuera de las aulas y a acercarla a la comunidad a través del baile, la cultura y la participación.