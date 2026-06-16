La Audiencia de Pontevedra logra el aval del TSXG a una condena de más de cuatro años por robos en O Porriño

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha visto confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una condena de 4 años y 1 día de prisión contra un hombre acusado de una cadena de robos con fuerza en establecimientos de O Porriño. La resolución, dictada inicialmente por la Sección Cuarta de la Audiencia pontevedresa, considera probado que el acusado participó en tres asaltos a negocios de la localidad y lo condena como autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, con la agravante de reincidencia.

El TSXG ha desestimado el recurso presentado por la defensa y avala la valoración de la prueba realizada por la Audiencia de Pontevedra, que basó su fallo en declaraciones de agentes de la Guardia Civil, grabaciones de cámaras de seguridad y testigos. Para el tribunal gallego, el conjunto probatorio fue «ciertamente contundente» y permitió identificar al acusado como autor de los robos sin margen para la duda.

Los hechos juzgados se remontan al verano de 2019. Según la sentencia, el condenado accedió de madrugada a un restaurante de O Porriño, fuera del horario de apertura, por una puerta lateral. Una vez dentro, se apoderó de la máquina registradora y de 350 euros que había en su interior. Días después, sobre las 2.30 horas, rompió con una piedra la cristalera de una cafetería de la localidad y sustrajo también la caja registradora, aunque no quedó acreditado cuánto dinero contenía.

La condena confirmada por el TSXG incluye además otro robo cometido en septiembre de ese mismo año en una peluquería de O Porriño. En este caso, el acusado forzó la persiana que protegía la entrada, arrancó una lama, dobló otras dos y rompió el cristal inferior de la puerta para acceder al local. Del interior se llevó la caja registradora y 85 euros en metálico. La propietaria fue indemnizada por su aseguradora con 972 euros, cantidad que el condenado deberá abonar ahora a la compañía.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra también había absuelto al acusado por el intento de robo en una clínica de O Porriño, y esa parte del fallo queda igualmente intacta. En ese episodio, ocurrido en agosto de 2019, dos personas no identificadas trataron de forzar la puerta de entrada con una barra de hierro y causaron daños en el cristal, pero la prueba no fue considerada concluyente para atribuir los hechos al acusado.

La defensa sostenía en su recurso que existía un error en la valoración probatoria y que no había base suficiente para identificar a su representado. El TSXG rechaza esa tesis y subraya que la Audiencia de Pontevedra actuó con respeto a la presunción de inocencia, precisamente al absolver en el caso en el que los indicios no bastaban para condenar.

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La sentencia confirma íntegramente la resolución de la Audiencia Provincial de Pontevedra y declara de oficio las costas de la segunda instancia. Contra el fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.