Ametlam gana el VI Premio Cámara-Ence a la Innovación Forestal por su plataforma SINERXIA

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y Ence entregaron este martes en el Pazo Provincial de la Deputación de Pontevedra los galardones del VI Premio Cámara-Ence a la Innovación Forestal, una convocatoria impulsada a través del Plan Social Ence Pontevedra para promover iniciativas sostenibles, nuevos modelos de gestión y productos ligados al monte.

El acto reunió a cerca de un centenar de personas entre autoridades, representantes del sector forestal, candidatos y miembros de la sociedad civil y empresarial. La entrega contó con las intervenciones del presidente de la Cámara PVV, José García Costas; el vicepresidente de la Deputación, Rafael Domínguez; el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández; y el director territorial de Ence, Antonio Casal.

La convocatoria, con la colaboración del IGAPE, la Axencia Galega da Industria Forestal, la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra y el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán, distinguió cuatro categorías vinculadas a la innovación, la valorización de recursos, el uso de la madera y el talento joven.

Un momento de la gala. / Rafa Vaz

El Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial a la Innovación en el Sector Forestal recayó en la empresa ourensana Ametlam S.L., con sede en Ourense y A Veiga, por el desarrollo de Sinerxia, una plataforma de software que permite monitorizar el monte y gestionar sus recursos a nivel internacional. El galardón fue recogido por su CEO y director técnico, Hugo Rodríguez. En esta categoría, el accésit fue para Viveros GroWin, de Coristanco, por aplicar digitalización e inteligencia artificial en viveros.

La empresa de Ponteareas Maderas Castro S.L. recibió el Premio a la Valorización de Recursos Naturales y Bioeconomía Circular por el desarrollo de Thermotea, un tratamiento para madera de pino gallega que garantiza su durabilidad. El accésit fue para Bosques Naturales S.A. por Testawood, centrado en nuevos materiales y productos de madera gallega mediante ecodiseño.

En la categoría de Uso Innovador de la Madera en la Construcción y Diseño, el premio fue para Arrokabe Arquitectos, estudio compostelano referente en rehabilitación y obra nueva en madera. El accésit recayó en Pemade, la Plataforma de Enxeñería de Madeira Estrutural de la Universidade de Santiago de Compostela, que desde 2008 impulsa el estudio de la madera como elemento estructural en construcción.

La entrega de premios. / Rafa Vázquez

Por último, el galardón al Emprendimiento y Talento Joven fue para el ingeniero de la USC Héctor Rivada, por un Trabajo de Fin de Máster en Ingeniería de Montes que estudia de forma pionera la conservación del vino en madera de eucalipto. Su compañera Ainoa Míguez recibió el accésit por un trabajo sobre línea base de carbono para la gestión forestal.

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Durante la clausura, José García Costas destacó el peso del sector forestal gallego, que aporta alrededor del 1,7% del PIB, agrupa a más de 3.300 empresas y genera más de 19.000 empleos. «Hoy reconocemos a todos los eslabones de la cadena forestal en un sector innovador, moderno y sostenible», señaló. Rafael Domínguez puso en valor la innovación forestal en los ámbitos académico, investigador y empresarial, mientras que Pablo Fernández defendió la necesidad de apostar por un sector moderno y respetuoso con los recursos naturales. Antonio Casal, por su parte, sostuvo que «el rural es un territorio de oportunidades».