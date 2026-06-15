Sanxenxo adquiere 85.621 metros cuadrados en Vilalonga para construir 390 viviendas públicas

La firma en la notaría certificó el vuelco más importante que experimentará la parroquia de Vilalonga en décadas. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha rubricado formalmente la compra al Sareb de los terrenos del Suelo Urbanizable 27 (SU27), una gran bolsa de suelo de 85.621 metros cuadrados que el pleno municipal había aprobado adquirir por unanimidad hace apenas unas semanas y que ahora pasa definitivamente a manos públicas.

La operación, que el regidor sitúa como uno de los hitos de mayor trascendencia de su gestión por el impacto que tendrá en el mapa humano y económico del municipio, no llega sola. De forma paralela, el Concello también ha cerrado la adquisición del suelo urbanizable 11, ubicado en Miraflores, con el objetivo de dotar a esa zona de una gran área verde.

La verdadera transformación se concentrará en Vilalonga. Sobre el tablero del SU27 está proyectada la construcción de 390 viviendas públicas, un desarrollo residencial que prevé atraer a unos 1.300 nuevos vecinos a una zona muy próxima al actual núcleo urbano. Para una parroquia como Vilalonga, este desembarco de residentes supondrá incrementar su población actual en un 50 %, un auténtico balón de oxígeno demográfico que reactivará el comercio local, la hostelería y los servicios de la villa a la vuelta de unos años.

Este crecimiento residencial se sincronizará con otros proyectos que ya toman forma en el entorno de la parroquia, como la regeneración y puesta en valor del litoral de la ría de Arousa, las obras del Centro de Interpretación de A Telleira y el nuevo Centro Socioeducativo As Lagoas —ubicado en el antiguo colegio O Cruceiro—, que albergará un centro de mayores, una biblioteca central y las aulas del nuevo ciclo de FP de Turismo y Hostelería.

Este crecimiento residencial se sincronizará con otros proyectos que ya toman forma en el entorno de la parroquia, como la regeneración y puesta en valor del litoral de la ría de Arousa, las obras del Centro de Interpretación de A Telleira y el nuevo Centro Socioeducativo As Lagoas

Con las 390 viviendas planificadas en este nuevo sector, sumadas a las que ya están en marcha en el entorno de Mourelos, en Noalla (25) y en la rúa das Cunchas (40), Sanxenxo aspira a dar un vuelco definitivo a la emergencia habitacional y cubrir por completo la demanda actual de suelo protegido en el municipio.

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Los datos oficiales de la Xunta de Galicia cifran en 155 los demandantes inscritos en el registro local que cumplen con los requisitos de la Ley de Vivienda pública: carecer de inmuebles en propiedad, residir o trabajar en el término municipal y percibir unos ingresos inferiores a cuatro veces el IPREM. Con las firmas de hoy, el Concello empieza a edificar la respuesta a esas familias desde los cimientos de la propiedad pública.