Pontevedra se prepara para la Feira Franca: abre el plazo para negocios y particulares

La maquinaria del siglo XV comienza a engrasar sus engranajes en pleno corazón de Pontevedra, justo cuando el verano apenas asoma. Las calles de piedra de la zona monumental aún huelen a primavera, pero los vecinos y hosteleros saben bien que el tiempo corre prisa si se quiere comer al lado de la historia el próximo otoño. Se abre oficialmente el plazo para que particulares, asociaciones y negocios presenten sus solicitudes para participar en los mercados, en la hostelería o para instalar las tradicionales mesas de comidas y cenas que durante la Feira Franca convierten a la Boa Vila en un inmenso banquete medieval.

El calendario administrativo da un mes de margen, hasta el próximo 15 de julio, para cumplimentar unos trámites que decidirán quién ocupará el tablero de juego los días 4 y 5 de septiembre. Aquellos que prefieran la vía telemática tienen a su disposición la página web oficial de la Feira Franca.

Por su parte, para los que opten por el trato directo y resolver dudas, la oficina del festejo ya ha abierto sus puertas en la cuarta planta del Teatro Principal, con la entrada habitual por el lateral del edificio. Las consultas presenciales se atenderán en horario de diez de la mañana a dos de la tarde, aunque la organización también mantiene abiertos otros canales de comunicación para resolver cualquier incógnita a través del teléfono 986 86 05 87 y del correo electrónico feirafranca@pontevedra.gal.

La oficina del festejo ya ha abierto sus puertas en la cuarta planta del Teatro Principal, con la entrada habitual por el lateral del edificio

Aún no se ha desvelado la temática que guiará esta edición de 2026 ni los detalles de un programa que el Concello guarda con celo para más adelante, pero la esencia de esta Fiesta de Interés Turístico Galego permanece intacta desde el año 2000.

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Se trata de devolver a Pontevedra al año 1467, cuando el rey Enrique IV otorgó a la villa el privilegio de un mercado libre de impuestos. Un viaje en el tiempo que no se sostiene por los decretos municipales, sino por el empeño colectivo de unos vecinos que mudan el vaquero por los trajes medievales y que convierten cada plaza en un escenario vivo donde el público es, al mismo tiempo, el gran protagonista de la función.