La obra más icónica de Manuel Torres vuelve a Marín en una exposición inédita

Una exposición inédita devolverá a Marín algunas de las obras más significativas de Manuel Torres para conmemorar el 125 aniversario del nacimiento del pintor marinense. La muestra, titulada «Florecer no mar de primaveiras amargas… Manuel Torres na explosión De catro a catro», se inaugurará este viernes 19 de junio, a las 20.00 horas, en el Museo Torres, con una visita guiada a cargo de su comisario, Ramón Rozas.

La propuesta plantea un recorrido por la figura de Manuel Torres, su relación con el mar y el vínculo simbólico con la poesía de Manuel Antonio, autor de «De catro a catro». La exposición está comisariada por Rozas y cuenta con la colaboración del artista Antón Sobral, además del apoyo de la Deputación de Pontevedra, a través del Museo de Pontevedra, y de la Xunta de Galicia.

Uno de los principales atractivos será la presencia en Marín de cuadros procedentes de los fondos del Museo de Pontevedra que no se habían mostrado antes en el recinto cultural marinense. Entre ellos figura «Traje de buzo», una de las pinturas más reconocibles de Torres y una de las piezas llamadas a centrar la atención del público.

Rozas explica que la muestra nace como un diálogo entre el pintor de Marín y el poeta de Rianxo, «cuyas vidas y trayectorias artísticas tienen mucho más en común de lo que creemos». El comisario subraya que ambos comparten «una mirada de vanguardia hacia la línea del horizonte» y una forma de entender el mar desde lo existencial, lo cultural y lo estético.

El recorrido se articula en cinco espacios expositivos: la travesía, dentro/fuera, soledad, la gente y la Banda do Río. Cada ámbito aborda una parte de la trayectoria artística de Torres y la hace dialogar con fragmentos poéticos reproducidos en vinilo a partir de un cuaderno manuscrito por Manuel Antonio.

La muestra busca también reforzar el lugar de Torres como uno de los nombres relevantes de la vanguardia gallega de los años treinta. María Ramallo destacó la importancia de aprovechar esta efeméride para «reivindicar su legado y volver a exponer gran parte de su obra con una narrativa diferente».

Noticias relacionadas

La exposición permanecerá abierta durante todo el verano, hasta mediados de septiembre, y ofrecerá visitas guiadas para escolares con el inicio del nuevo curso.