Un mercado a la baja: 63 pisos vendidos al mes en Pontevedra, el peor inicio de año desde 2023

Suben los precios de la vivienda y bajan las compras. Con unas cifras desorbitadas, pese a los planes autonómicos de construir pisos asequibles, y con los tipos de interés recién aumentados, la compra de una residencia sigue a la baja y así se refleja en el hecho de que en diez años se haya duplicado el número de familias que vive de alquiler en la ciudad, y también en los datos estadísticos del Ministerio de Vivienda.

Este departamento acaba de publicar los datos referidos al primer trimestre de este año y 2026 ha comenzado con el peor balance desde 2023. En la ciudad de Pontevedra se certifican entre enero y marzo un total de 188 operaciones, lo que supone una media mensual de 63. Esa cifra se sitúa por debajo de las 214 compras del mismo periodo de 2025 y de las 205 del primer trimestre de 2024. hay que remontarse a 2023 para encontrar una cifra peor, de 146, si bien en 2022 también se superó al trimestre actual, con 203 operaciones.

En el caso de Sanxenxo se produce una situación parecida ya que estos tres meses iniciales del año se cerraron con 59 compraventas, muy lejos de las 71 del periodo anterior, y la mitad de las 142 de 2024. De hecho, en el caso de la localidad turística hay que remontarse al primer trimestre de 2021 para encontrar un periodo de enero a marzo con menos casos, 45.

En los catorce municipios de la comarca el ministerio contabiliza 405 compras, por debajo de las 445 del primer trimestre de 2025 y las 507 de doce meses antes. En 2023 sí fue más baja la cantidad, 337 en tres meses. Aunque hay municipios en los que repunta el mercado, como es el caso de Poio, Cerdedo Cotobade, Caldas o Ponte Caldelas, la bajada es general, en especial en puntos como Barro, Marín, Moraña y A Lama, además de los dos focos del sector, Pontevedra y Sanxenxo, cuyas caídas arrastran de forma notable el cómputo general.

En la otra cara de la moneda se sitúa el apartado de viviendas nuevas entre todas las operaciones. En el conjunto de la comarca son 46, el 11% del total, pero el aumento es especialmente significativo en la capital, ya que 37 de los 188 pisos estaban por estrenar, el decir, el 20%, uno de los porcentajes más altos de los últimos años.

Por su parte, en Sanxenxo son apenas cinco pisos nuevos de los casi sesenta vendidos, una relación muy escasa si se tiene en cuenta el elevado número de promociones activas en el municipio, en puntos como las proximidades de la playa de Silgar, en Portonovo o en A Granxa.

La razón probablemente está en los precios, inalcanzables para muchos, que se ven obligados a optar por el alquiler, en precios también elevados. Los datos también publicados por el Ministerio de Vivienda referidos al primer trimestre de este año revelan que 2026 arrancó en la ciudad con los precios más disparados aún. De este modo, el valor medio se sitúa en este periodo en 2.084 euros por metro cuadrado, la cifra más alta de la serie histórica, que comienza en 2005.

Es la primera vez que Pontevedra supera la barrera de los dos mil euros, ya que el récord hasta ahora estaba fijado en los 1.957 euros de finales de 2007. En solo un año, el precio ha subido un 23%, ya que 2025 finalizó en 1.699 euros. Además, en apenas ocho años comprar ahora un piso a orillas del Lérez es el doble de caro.

De este modo, Pontevedra ha ido escalando progresivamente en el ránking de capitales de provincia con precios más altos. El ministerio ya la sitúa en el puesto 23, por delante de urbes como Córdoba, Oviedo, Burgos, Valladolid, Tarragona, Castellón, Murcia o Logroño, entre otras muchas.

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En Galicia, es el quinto municipio de más de 25.000 habitantes con los precios más elevados. Con 2.084 euros por metro cuadrado, solo están por delante A Coruña (2.759), Santiago (2.365), Vigo (2.302), y Oleiros (2.108). Por su parte, Marín también ha experimentado un incremento muy notable, del 31% en solo un año, al pasar de los 1.079 €/m2 de hace un año a los 1.415 actuales. En Vilagarcía se llega a los 1.453 y se rozan los 1.750 en Cangas. n