IA y ciberseguridad para pequeños negocios: así será el nuevo programa Pontia en Pontevedra

Diez pequeños negocios de Pontevedra podrán acceder a una diagnosis tecnológica individualizada, aprender a aplicar la inteligencia artificial en casos reales de su actividad y recibir un plan de acción de ciberseguridad a medida. Ese es el núcleo de Pontia, un nuevo programa dirigido al comercio local y a profesionales de la ciudad que busca acercar las nuevas tecnologías al día a día de las pequeñas empresas sin perder de vista la protección de datos, la prevención de ataques y el uso responsable de las herramientas digitales.

La iniciativa nace con un enfoque práctico y alejado de la formación puramente teórica. Su objetivo es que los negocios de proximidad puedan aprovechar soluciones que ya utilizan grandes compañías, pero adaptadas a su escala, sus recursos y sus necesidades. El programa estará liderado por Mariem Filgueira, de Sherpa Empresarial, y Judit Meiriño, de Datadefend Solutions, bajo el lema «Intelixencia que protexe. Tecnoloxía que impulsa».

Pontia se desarrollará en tres líneas. La primera será de difusión, con información directa a negocios y profesionales. La segunda incluirá varios encuentros: el primero se celebrará el jueves 25 de junio en la sede de AEMPE; el segundo, el jueves 2 de julio, con la Asociación de Comerciantes de A Parda en el local del Centro Leste; y el tercero tendrá lugar el jueves 23 de julio en la Casa da Luz, en formato de jornada abierta para resolver dudas, compartir experiencias y crear red entre participantes.

La parte más intensiva del programa será el impulso personalizado para 10 negocios, que incluirá una auditoría de uso tecnológico, asesoramiento para aplicar herramientas de IA y una hoja de ruta de seguridad adaptada a cada caso. El plazo para optar a estas plazas está abierto desde este lunes hasta el próximo 6 de julio. La información y el formulario de inscripción están disponibles en pontia.gal, y las dudas se atenderán a través del correo comunicacion@pontia.gal.

Durante la presentación, la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, explicó que el programa pretende tender puentes entre el tejido productivo local y «el océano inmenso» de la tecnología. También subrayó que muchos pequeños negocios no aplican estas herramientas por falta de tiempo, recursos o conocimiento.

Noticias relacionadas

Filgueira insistió en que la IA y la ciberseguridad «han dejado de ser una moda para convertirse en una necesidad» y advirtió de los riesgos de introducir en estas plataformas información sensible, datos personales o facturación. Meiriño resumió el reto de Pontia con una idea clara en la que explica que en ciberseguridad, «la pregunta no es si me van a atacar o no, sino qué día y cuál será mi plan para defenderme».