A Lama llenó la Alameda con una Festa do Codillo marcada por el ambiente y las más de mil raciones

El olor del codillo estofado ha vuelto a llenar este domingo la Alameda de A Lama en una jornada marcada por las mesas largas, los platos de barro, la música y el ambiente de comida popular. La XXIV Festa Gastronómica do Codillo reunió a vecinos y visitantes en torno a una de las citas más reconocibles del calendario festivo de la comarca de Pontevedra, con la carpa como punto de encuentro y el plato tradicional como gran protagonista.

Durante la jornada se sirvieron raciones del menú, compuesto por codillo estofado con guarnición, pan, bebida, cubiertos y el tradicional plato de barro serigrafiado de esta edición. El precio se mantuvo en 15 euros por persona, una tarifa popular que la organización conserva desde hace años pese al encarecimiento general.

La receta elegida fue, de nuevo, la más tradicional. El codillo estofado con guarnición había sido la opción mejor valorada en la cata previa organizada para escoger la preparación que se serviría al público. Aunque también destacó el codillo a la sidra, con manzana caramelizada, finalmente se impuso la elaboración clásica, la que mejor conecta con quienes acuden cada año a esta comida multitudinaria en A Lama.

«El codillo nunca defrauda»

Entre las mesas, la sensación era la de una comida abundante y pensada para disfrutar sin prisas. Leti Pérez, vecina de Pontevedra, acudió con su familia y resumía así la experiencia: «Con una ración llega de sobra, es muy contundente, pero repetiríamos para venir el año que viene. La ración es perfecta». No era su primera vez en la fiesta. «La primera fue hace dos años y fue una muy buena experiencia, por eso quisimos repetir», explicaba.

Visitantes disfrutan de una buena ración de codillo en familia. / Gustavo Santos

Para Leti, la fuerza de la jornada está precisamente en esa mezcla de comida, ambiente y compañía familiar. «Lo mejor son las tres cosas: la comida, el ambiente y la fiesta», apuntaba, mientras destacaba también la organización del reparto. «Está bien porque algunos hacen fila y otros van buscando sitio. No tuvimos que esperar mucho y te dan de todo, es súper cómodo», añadía.

La programación contribuyó a prolongar el ambiente festivo más allá de la comida. La jornada arrancó con la actuación de Ventos da Terra, continuó con la Charanga Noroeste y se completó por la tarde con el teatro musical «Noutrora», de Catro Ventos. También hubo espacio para la promoción de productos gallegos con Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfica Protegida, en colaboración con Medio Rural y Agacal.

La edición dejó ya la mirada puesta en el próximo año. El alcalde, David Carrera, había anunciado días antes el inicio de los trámites para solicitar que la Festa do Codillo sea declarada Festa de Interese Turístico de Galicia coincidiendo con su 25 aniversario. «Llevamos casi un cuarto de siglo promocionando nuestra gastronomía, nuestros productos y nuestro territorio», señaló entonces el regidor.

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Quienes ya la conocen tienen claro el reclamo. «El codillo nunca defrauda», resumía Leti Pérez. «El ambiente es muy bueno y la gente muy agradable», añadía como invitación para quienes todavía no se han acercado a una fiesta que sigue creciendo alrededor de un plato de siempre.