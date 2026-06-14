Llamas controladas
Un incendio calcina casi seis hectáreas de arbolado en Campo Lameiro
El fuego, declarado en el Monte Armonda, comenzó a las 23.21 horas de ayer y quedó controlado a las 6.28 de esta madrugada
Un incendio forestal en Campo Lameiro calcinó durante la noche de ayer hasta la madrugada de hoy un total de 5,7 hectáreas de superficie arbolada en la parroquia de Moimenta, según la información facilitada por Medio Rural. El fuego se declaró en la zona del Monte Armonda y obligó a movilizar un operativo que trabajó durante varias horas hasta lograr controlar las llamas.
El aviso se registró a las 23.21 horas y el incendio quedó controlado a las 6.28 horas de la mañana de este domingo, después de una intervención que se prolongó durante toda la madrugada.
En las labores de extinción participaron cuatro agentes, seis brigadas y cinco motobombas, según precisaron fuentes de Medio Rural. La superficie afectada corresponde íntegramente a terreno arbolado.
El incendio había sido alertado también a través de redes sociales, donde se informó de un fuego declarado en el Monte Armonda, en Campo Lameiro.
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