El Corpus colorea las parroquias de Pontevedra

Pontevedra vivió un domingo marcado por las celebraciones del Corpus Christi, en los que la tradición y la participación vecinal fueron las protagonistas. Las parroquias de San José de Campolongo y San Vicete de Cerponzóns contaron con misas solemnes, procesiones y coloridas y bonitas alfombras florales.

En Campolongo, la parroquia de San José celebró un Corpus doméstico cercano y vinculado a la comunidad del barrio. La jornada comenzó a mediodía con una misa solemne, acompañada por un cuarteto llegado desde Santiago. Tras la eucaristía, se desarrolló una procesión circular por el entorno inmediato del templo, presidida por el párroco bajo palio y con la custodia de plata incorporada al patrimonio parroquial en 2024.

En el acto participaron niños que este año recibieron la Comunión. / GUSTAVO SANTOS

Como novedad, el recorrido finalizó con una bendición solemne ante la figura de San José, situada en la fachada de la iglesia. Ocho niños que este año reciben la primera comunión participaron también en la comitiva.

La preparación comenzó la víspera, con la elaboración de alfombras florales por parte de un grupo de mujeres de la parroquia y varios niños, en un trabajo colectivo que volvió a poner en valor la implicación de las familias y feligreses del barrio.

Alfombras elaboradas en la parroquia de San Vicente de Cerponzóns. / GUSTAVO SANTOS

Celebración en el rural

También la parroquia de San Vicente de Cerponzóns celebró una jornada especialmente emotiva. Desde primera hora, el grupo Os Alegres recorrió A Fonteiriña y As Rons, lugares que recuperaron recientemente sus nombres tradicionales en el Nomenclátor de Galicia. Después, vecinos y visitantes pudieron contemplar las alfombras florales elaboradas bajo la coordinación de Mercedes Cochón Vieitez, integrante de la Asociación de Alfombristas de Galicia.

La misa, oficiada por Manuel Chouciño, dio paso a la procesión del Corpus por las alfombras, acompañada por música tradicional gallega y la Marcha Procesional de San Bieito.

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