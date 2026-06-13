Un verano sin el itinerario peatonal por la PO-546: realizada solo la mitad de la obra

El recorrido peatonal entre Mollavao y Praceres por la PO-546, la carretera vieja de Marín, no estará listo este verano. Aunque su ejecución por parte de la Xunta está mucho más avanzada que el itinerario del Goberno central por la autovía, totalmente paralizado desde hace años, aún falta la mitad de la obra. Tras más de año y medio de trabajos, su plazo inicial previsto, la Consellería de Vivenda admitió ayer que «en este momento está ejecutado el 40%», si bien se confía en que «en estos meses de verano, ese porcentaje se incremente considerablemente». No obstante, no estará listo para acudir en bici por esta senda desde Pontevedra a las playas de Marín.

El proyecto se anunció a mediados de 2023 y las obras se licitaron en mayo de 2024. En julio se adjudicaron a la UTE Seranco-Oresa y en septiembre se firmó el contrato, por 5,7 millones de euros. Los trabajos comenzaron a finales de 2024.

Desde entonces, la obra ha registrado algunos problemas, entre ellos la crisis de una de las adjudicatarias, Oresa, que este año abandonó sus contratos por problemas internos. Pese a ello, la Xunta asegura que «la ejecución de la obra está garantizada», pero añade que «a situación meteorológica de este pasado invierno no permitió avanzar al ritmo previsto». Eso sí, se prevé disponer de la senda a lo largo de este año.

Se trata de actuar en un tramo de 3,5 kilómetros entre Mollavao y Praceres en la carretera vieja de Marín para mejorar sus condiciones de seguridad vial y abrir una senda peatonal que enlace ambos núcleos. Hay bastantes tramos ejecutados, pero quedan puntos de mayor complejidad, en los que es necesario abandonar la orilla de la PO-546 y ocupar otros terrenos, pero . no es practicable todavía. Una vez ejecutada, habrá una conexión peatonal continua entre Pontevedra y Marín alternativa al paseo por la autovía, cuya prolongación sigue bloqueada en Costas. La reforma de estos 3.500 metros completará la «humanización» de este vial, después de los trabajos ya ejecutados en Estribela, en el tramo más urbano de la carretera, por 1,35 millones.

Este itinerario peatonal discurrirá por margen derecho de la PO-546, con un ancho que oscila entre los 2,5 y los 4 metros, que se complementará con un aparcamiento, un mirador y un parque infantil. La actuación presta especial atención a la seguridad y habrá una glorieta a la altura del acceso al Pazo de Lourizán para facilitar el cambio de sentido de los vehículos que proceden de Marín y que quieran acceder al aparcamiento disuasorio ya existente en esa zona.

En la obra se incluye la mejora también de las paradas de transporte público, así como en la renovación de la iluminación y la construcción de dos pasarelas, una de más de 120 metros sobre el río de Louriñas y otra de 45 metros sobre O Sartán. También se ejecutan muros de sustentación, necesarios por la cercanía de la vía del ferrocarril en algunas zonas, prolongando los ya existentes para poder lograr un ancho de senda adecuado y obtener zonas amplias en las que se prevé la instalación de un parque infantil. La intervención se completa con la dotación de zonas de ocio, destacando la habilitación de un mirador, en el punto kilométrico uno, aprovechando el espacio inutilizable en el margen derecho de la calzada, con un pequeño parque infantil y zona verde

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A solicitud de los vecinos A Sartán, se incorpora en la actuación una nueva zona de aparcamiento en línea entre los puntos kilométricos 3,300 y 3,350, con la reserva de una plaza para una persona con movilidad reducida. El ámbito de actuación abarca desde la glorieta de Praceres hasta el arranque de la calle Rosalía de Castro.