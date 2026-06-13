Hoy sábado
Troáns, en Cuntis, vuelve al «dezaoito»
La Feira Histórica, adscrita al sello de calidad Feiras Galicia Sustentable, está dedicada a la gastronomía ecológica, la música y los juegos populares
La Carballeira de Troáns, en Cuntis, acoge hoy una nueva edición de la Feira Histórica do Dezaoito. En la feria se podrán comprar en las casetas instalados para la ocasión una gran variedad de productos ecológicos tradicionales de la zona, como mermeladas, quesos, hortalizas.., así como numerosos productos de artesanía, como objetos de cuero y madera, bordados, plata, etc...
También se celebra la degustación gastronómica de jabalí, empanada, pulpo, churrasco, carne ao caldeiro y otros platos. Además, los asistentes a esta jornada podrán degustar, previa reserva, el menú xabarín compuesto por empanada, pulpo, jabalí, bebida, pan, café y postre en los siguientes establecimientos hosteleros:
Durante todo el día, como es habitual, la feria estará animada con música a cargo de Disco Móvil Chocolate. También habrá hinchables para los pequeños.
La Feira Histórica do Dezaoito, adscrita al sello de calidad Feiras Galicia Sustentable, está dedicada a la gastronomía ecológica, la música y los juegos populares propios de la cultura gallega.
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