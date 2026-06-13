Política
Santamaría, líder por unanimidad de Novas Xeracións provincial
El congreso de la rama juvenil del PP se celebró ayer en el Pazo da Cultura de la ciudad
El décimo Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Pontevedra, celebrado ayer en el Pazo da Cultura, eligió por unanimidad al diputado vilagarciano Raúl Santamaría como nuevo presidente de las Novas Xeracións (NNXX) de la provincia. . «Un joven que defiende los intereses de los gallegos y gallegas con tranquilidad y sentidiño, frente a los que solo quieren ruido y conflictividad», señaló la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en la clausura del Congreso, en el que también participaron el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López; la presidenta de NNXX del PPdeG, Nicole Grueira, y el conselleiro de Cultura, José López Campos.
La número dos de los populares gallegos felicitó a Raúl Santamaría por alcanzar el triple de avales necesarios para su candidatura y puso en valor su trayectoria política. Luis López, a su vez, llamo a la juventud a «pasar a la acción».
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