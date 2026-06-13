El presupuesto de Marín superará los 18,5 millones de euros este año

El Concello de Marín llevará al pleno del próximo jueves, 18 de junio, un presupuesto municipal para 2026 que asciende a 18.528.406,75 euros. La cifra supone un incremento del 3,68% respecto a las cuentas de 2025 y está condicionada por la actualización del contrato de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, cuyo coste duplica el anterior, aunque incorporará mejoras en la gestión del servicio.

Desde la Alcaldía defienden que se trata de unas cuentas «ajustadas a la realidad económica del Concello», pensadas para sostener la actividad ordinaria de la administración local y garantizar los servicios públicos. Tras la aprobación inicial del documento económico-financiero, se abrirá el plazo de alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El Gobierno local subraya que el reparto de las partidas mantiene, en líneas generales, una estructura similar a la del ejercicio anterior. Al mismo tiempo, recalca la necesidad de captar financiación externa, a través de convenios y subvenciones con otras administraciones, para afrontar inversiones de mayor alcance vinculadas a la transformación urbana y social del municipio.

Entre esas aportaciones destacan los Planes Extraordinarios y los Planes Máis Provincia de la Deputación de Pontevedra, así como los 6,5 millones de euros de la EDIL, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Estos fondos permiten complementar la inversión directa prevista en el presupuesto municipal.

El Concello confirma además que no trasladará el aumento de los costes a la ciudadanía. Por ello, las tasas y los impuestos municipales volverán a quedar congelados y no registrarán ninguna subida en 2026.

Por áreas, la mayor dotación corresponde a limpieza de espacios públicos, gestión de residuos urbanos, abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, con 5.486.746,65 euros, el 29,61% del total. Le siguen Administración general, Digitalización y Participación Ciudadana, con 3.032.423,30 euros; Servicios Sociales y Empleo, con 2.322.769,35 euros; Educación y Deporte, con 2.005.528,87 euros; Urbanismo y vías públicas, con 1.870.722,34 euros; y Seguridad Ciudadana, Policía Local, Protección Civil y movilidad urbana, con 1.831.650,78 euros.

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Cultura y Fiestas dispondrá de 1.268.074,11 euros; mejora medioambiental y mantenimiento de parques, jardines y cementerios, 902.025,59 euros; Turismo y Comercio, 291.233,23 euros; y endeudamiento, 189.232,54 euros.