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Os Premios Mil Primaveras recoñecen en Pontevedra catro proxectos que impulsan o galego

A sétima edición dos galardóns distinguiu propostas educativas, culturais e sociais que fomentan o uso e o prestixio da lingua galega

Representantes dos proxectos recoñecidos nos VII Premios Mil Primaveras, celebrados en Pontevedra

Representantes dos proxectos recoñecidos nos VII Premios Mil Primaveras, celebrados en Pontevedra / Gustavo Santos / FDV

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H.D.

Pontevedra

A promoción do galego volveu situarse hoxe no centro do debate cultural e educativo coa entrega en Pontevedra dos VII Premios Mil Primaveras, uns galardóns que recoñecen proxectos destinados a fomentar o uso, a calidade e o prestixio da lingua galega en distintos ámbitos da sociedade.

O acto celebrouse no salón de actos do Pazo da Cultura de Pontevedra, con entrada libre ata completar a capacidade da sala, e serviu para distinguir catro iniciativas: As chaves da lingua, Comando Le: grupo de activismo cultural de Espazo Lectura, O Dépor é da Coruña e Revolta Galega.

Os premios, creados en 2019 pola Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua —CTNL—, non teñen dotación económica. O seu obxectivo é dar visibilidade a accións, campañas, programas e proxectos que poidan funcionar como boas prácticas no ámbito da normalización lingüística. Con esta sétima edición, os Mil Primaveras alcanzan xa os 36 proxectos de promoción do galego recoñecidos.

O xurado premiou As chaves da lingua pola súa orixinalidade, imaxe, calidade comunicativa, uso das redes sociais e enfoque práctico. A iniciativa está concibida como un proxecto didáctico e divulgativo para mellorar a calidade lingüística.

Tamén foi recoñecido Comando Le, da Asociación Espazo Lectura, por implicar adolescentes nun espazo de lecer en galego, un ámbito considerado especialmente necesario para reforzar o uso da lingua entre a mocidade.

O proxecto O Dépor é da Coruña, impulsado polo IES Rafael Dieste, recibiu o galardón pola forza simbólica dunha campaña que transcendeu o centro educativo e levou a reflexión sociolingüística ao conxunto da sociedade coruñesa.

A cuarta iniciativa premiada foi Revolta Galega, do CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños, destacada como un modelo integral de dinamización lingüística no centro e en diferentes ámbitos educativos.

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A entrega contou ademais coa actuación de Iseo a Moura, cantautora e narradora oral, integrante de Blues do País e Sacha na Horta e líder de Måi. Cada proxecto recibiu unha peza artística elaborada por Artesanía Enxebre, obradoiro de madeira do Barco de Valdeorras.

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