Una peregrinación recupera en Pontevedra las huellas de fray Juan de Navarrete camino de Sanxenxo

Pontevedra y Sanxenxo volverán a quedar unidas a pie el próximo 20 de junio en una peregrinación que busca recuperar la figura de fray Juan de Navarrete, un franciscano del siglo XVI muy venerado en O Salnés y especialmente en la aldea de O Santo, en Nantes, donde falleció y donde desde hace siglos se mantiene vivo su culto popular.

La marcha partirá a las 9.00 horas desde la Alameda de Pontevedra, aunque el cartel de la convocatoria incluye una salida previa en autobús a las 8.00 horas desde el Nuevo Templo de Sanxenxo. El recorrido hará una pausa para comer en Contumil, en Regantes, y finalizará en la capilla de O Santo Fray Juan de Navarrete, donde está prevista una misa hacia las 17.00 horas. A las 18.00 horas saldrá el bus de regreso a Pontevedra. La aportación es de 15 euros por persona y el plazo para anotarse termina el 16 de junio.

El anuncio al completo. / FdV

El párroco Samuel García, impulsor de la iniciativa, explica que el objetivo es dar visibilidad a un religioso que «fue uno de los grandes misioneros del siglo XVI en Galicia, sobre todo en las Rías Baixas y O Salnés». Según relata, Navarrete caminaba con frecuencia desde Pontevedra hacia distintas localidades del litoral, predicando y promoviendo la devoción a la Eucaristía y a la Pasión.

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La peregrinación llega en un momento clave: el 1 de julio está previsto el inicio del proceso de canonización. García subraya que se tratará de demostrar que «su culto y su veneración no han decaído» desde su muerte. Aunque nunca fue canonizado ni beatificado, en O Santo lo recuerdan desde hace generaciones como «San Juan de Navarrete».