La oposición acusa a Ángel Moldes de gobernar Poio «a golpe de propaganda»

La oposición municipal de Poio, formada por BNG y PSdeG-PSOE, elevó sus críticas contra el gobierno de Ángel Moldes, al que acusa de convertir sus tres años de mandato en propaganda, autobombo y apropiación de proyectos ajenos, mientras siguen sin resolverse problemas del municipio. Son las reacciones al desayuno informativo celebrado por el alcalde el pasado viernes, en el que hizo balance de su gobierno celebrando la «transformación innegable» del municipio.

Desde el BNG, Marga Caldas definió al ejecutivo popular como «el gobierno del humo». A su juicio, Moldes practica una «política de escaparate»: «Hace poco y vende mucho. Dedica más esfuerzos a la propaganda que a resolver los problemas de la vecindad». La formación sostiene que parte de los proyectos que presenta como propios fueron heredados del mandato anterior, mientras que sus iniciativas evidencian «incapacidad de gestión».

El BNG denuncia falta de transparencia y decisiones tomadas «de espaldas a la vecindad». Cita la nave de Valoriza, la cantera de A Graña y la paralización del futuro centro de salud, que Caldas considera «uno de los grandes fracasos» del mandato. También critica las obras de la PO-308, marcadas por la improvisación y la falta de un plan de tráfico, así como la política económica del PP, con cuatro préstamos en tres años, reparos de Intervención, retrasos en pagos y una subida encubierta en el recibo del agua.

En una línea similar, el grupo municipal socialista pidió a Moldes «pudor, vergüenza institucional y respeto a la inteligencia de los vecinos» frente a su «autobombo permanente». El PSdeG-PSOE acusa al alcalde de «vivir instalado en una realidad paralela» y de confundir «anunciar con gestionar», mediante titulares y fotos que, a su juicio, no se corresponden con resultados reales.

Los socialistas citan Fragamoreira y critican que el gobierno venda ahora una inversión de 30 millones que, según sostienen, no figura en ningún presupuesto. También cuestionan las cifras de Covelo: Moldes habla de 440.000 euros cuando el convenio conocido recoge 240.000.

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Tanto BNG como PSOE coinciden en acusar al PP de vivir de la herencia recibida, apropiarse de actuaciones de otras administraciones, iniciativas privadas o proyectos ya encarrilados, y convertir la comunicación institucional en sustituto de la gestión. Para la oposición, Poio «está vivo por su gente», no por la propaganda de un gobierno al que ven «sin proyecto, sin transparencia y sin capacidad de gestión».