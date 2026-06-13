Sucesos
Muere un motorista en un accidente en Barro
La víctima quedó encajada bajo un turismo y no pudieron hacer nada por salvar su vida
Un motorista ha muerto este sábado en Barro (Pontevedra) tras colisionar con un turismo. Según el 112 Galicia, la víctima quedó encajada bajo el turismo y los sanitarios desplazados no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
El accidente tuvo lugar cuando casi eran las nueve de la noche en la carretera en la PO-226, a la altura del cruce de la N-550, en Porráns.
Según los servicios de emergencias, el fallecido había quedado encajada bajo el coche, pero, aún así, los bomberos de Ribadumia no tuvieron que excarcelar.
También indicaron que estaba lo suficientemente accesible para recibir asistencia médica.
Aun así, el equipo del 061 no pudo hacer nada por evitar su fallecimiento.
En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que investigan las causas del fatal accidente.
Se trata del segundo accidente mortal de un motorista en la provincia de Pontevedra en menos de 24 horas después de que otro falleciera en Redondela al salirse de la vía con su vehículo pasadas las 23 horas del viernes
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