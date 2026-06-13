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Enfermedades intestinales

Una jornada para mejorar la información y la calidad de vida

Estuvo organizada por la asociación ASSEII en Pontevedra y contó con testimonios de pacientes y ponencias de expertos

La jornada se celebró en el edificio de la Xunta en Benito Corbal.

La jornada se celebró en el edificio de la Xunta en Benito Corbal. / GUSTAVO SANTOS

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A.L.

Pontevedra

ASSEII celebró la IX Xornada Provincial de Enfermidades Inflamatorias Intestinais en el salón de actos del Edificio Administrativo de la Xunta en Benito Corbal. Bajo el lema «A importancia de estar ao día nas EII», citó a pacientes, familiares y público general. El programa abordó derechos laborales y sociales, nutrición, salud bucodental, fisioterapia del suelo pélvico, transición de Pediatría a Adultos y la aplicación Asistente EII.

El objetivo de este tipo de jornadas es mejorar la información y la calidad de vida de las personas afectadas.

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