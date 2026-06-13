Música
El festival Bigsound de Pontevedra cancela la actuación de Beret tras su detención por agresión sexual
Esta se suma a la cancelación en el Recorda Fest de A Coruña y las fiestas de Monforte de Lemos
RAC
Los festivales Bigsound de Pontevedra y Recorda Fest de A Coruña, a la par que su edición en Barakaldo, han seguido los pasos dados por varios ayuntamientos en las últimas horas y han decidido cancelar las actuaciones del cantante Beret previstas en el marco de estos festivales. De este modo, no queda ningún concierto suyo programado en Galicia para este verano.
Ambos eventos lo han anunciado después de que el jueves trascendiese su detención por una supuesta agresión sexual, denunciada a raíz de unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril. Actualmente, el artista, de nombre completo Francisco Javier Álvarez Beret, se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.
«Ante las informaciones publicadas durante las últimas horas, hemos decidido cancelar la actuación del artista Beret en nuestro festival», ha indicado el Recorda Fest, mientras que los eventos de origen valenciano han emitido un comunicado similar: «Tras evaluar las circunstancias actuales, la organización ha decidido cancelar la actuación prevista de Beret en Bigsound Pontevedra y Bigsound Barakaldo». En ambos casos, la respectiva organización trabaja para sustituir al cantante.
Estas decisiones fueron comunicadas a lo largo de la jornada del viernes, cuando se sucedieron una serie de cancelaciones por parte de varios ayuntamientos de toda España, que contaban con él en sus programas de fiestas. Es el ejemplo de Elche (Alicante), Rubí (Barcelona), Armilla (Granada) y Monforte de Lemos (Lugo), también en Galicia.
La gira Lo bello y lo roto aún contaba con 14 fechas pendientes en España, según la información de la web del artista, que todavía no ha retirado del calendario las actuaciones suspendidas. Con estas cancelaciones, se han caído al menos la mitad de los conciertos que Beret tenía previstos.
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