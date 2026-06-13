Comienzan las expropiaciones de la senda peatonal de la PO-313 en Marín

La Xunta de Galicia ha convocado para los meses de junio y julio los actos expropiatorios necesarios para ejecutar el proyecto de construcción de una nueva senda peatonal y ciclista en la carretera autonómica PO-313, entre Cadro y Cadrelo, en el municipio de Marín. La actuación, impulsada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, fue publicada esta semana en el Diario Oficial de Galicia.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá lugar el próximo 25 de junio en la Casa Consistorial de Marín, en horario de 9.00 a 13.30 horas. La formalización de las actas de ocupación se realizará el 30 de julio, también en el Concello, entre las 11.00 y las 12.30 horas.

El proyecto contempla la habilitación de un nuevo itinerario peatonal y ciclista por la margen izquierda de la PO-313, con una longitud próxima a un kilómetro, entre los puntos kilométricos 4+120 y 5+035. La inversión prevista supera los 710.000 euros y el plazo de ejecución de las obras será de doce meses.

La senda tendrá una anchura de entre 1,80 y 2,22 metros, adaptándose en aquellos puntos en los que sea necesario para evitar afecciones a construcciones existentes, como muros, galpones o cierres. Los carriles de circulación mantendrán una anchura de 3,50 metros, con arcenes de entre 0,5 y 1,1 metros, ampliándose en zonas puntuales cuando el trazado lo permita.

La intervención incluirá también elementos de drenaje, estructuras de contención y sostenimiento de taludes, reposición del firme de la PO-313, una parada de autobús en el entorno del punto kilométrico 0+700 y varios tramos de barandilla urbana.

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Con esta actuación, que podrá contar con financiación europea a través del programa Feder 21/27, la Xunta busca mejorar la seguridad vial y avanzar en una red de movilidad sostenible e integrada en el entorno, dando continuidad a las sendas ya ejecutadas entre Coirados, Pardavila y Cadro.